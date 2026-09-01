PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 1 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
VENRES 3 E SÁBADO 4 DE SETEMBRO
MONTERREI/DIVERSAS SEDES
ENTRADA LIBRE
Monterrei converterase nos días 4 e 5 de setembro no epicentro da música de raíz coa celebración da 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Este evento, organizado pola Deputación de Ourense e o Concello de Monterrei, está declarado Festa de Interese Turístico de Galicia e dedicará a súa presente edición á música tradicional húngara e á figura do compositor e etnomusicólogo húngaro Béla Bartók. A cita reunirá en diferentes escenarios de Monterrei, o Castelo de Monterrei e Albarellos a intérpretes chegados de Galicia, Hungría, Romanía, Irlanda, Zamora e a República de Mari-El, en Rusia. A xornada do venres 4 ás 19,00 horas na praza da Ermida de Flariz, cun concerto que reunirá á banda de gaitas e cantantes locais e músicos internacionais. A xornada do sábado 5 comezará ás 11,00 horas no Parador Castelo de Monterrei cun ciclo de conferencias Finalmente, a partir das 19,00 horas, Albarellos poñerá o broche de ouro coas actuacións de artistas internacionais e formacións da comarca.
HOY, MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
BAÑOS DE MOLGAS / OS MILAGROS
VARIOS HORARIOS
Novena en el santuario de la Virgen de Os Milagros con misas durante toda la jornada. Los oficios comenzarán a las 7,30 horas y se desarrollarán aproximadamente cada hora hasta las 13,00. Por la tarde, habrá misas a las 17,30 horas, 19,00 horas y a las 20,30 horas. El rosario se rezará a las 18,20 horas todos los días. La peregrinación de los jóvenes será el sábado y el Rosario de las Antorchas el lunes.
ESTA SEMANA
XINZO DE LIMIA
DESDE EL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
La feria agrícola Alimagro 2026 convertirá a Xinzo de Limia en el gran escaparate del sector primario este fin de semana, los días 5 y 6 de septiembre. En la que ya es su séptima edición, el certamen desplegará más de 20.000 metros cuadrados de exposición y un centenar de marcas centradas en la innovación, la maquinaria y el cultivo de la patata. La gran novedad de este año será la celebración de “Demoalimagro”, la primera demostración práctica de maquinaria sobre el terreno, el sábado 5 (de 09,00 a 12,30 horas) en la finca de ensayo del Inorde. La cita contará también con talleres infantiles durante el fin de semana sobre el origen de los alimentos y actividades previas de gran interés: el jueves 3 (18,45 horas) la Casa da Cultura acogerá la jornada técnica “El agua y la agricultura en Galicia”, mientras que el viernes 4 se celebrará II Cata Nacional de Patatas mediante degustación a ciegas, toda una experiencia.
SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
SAN AMARO/CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS
TODO O DÍA
O Castro de San Cibrao de Las acolle a quinta edición do seu Festival Celta, unha cita que busca poñer en valor o patrimonio histórico e revivir o espírito castrexo da contorna. A xornada inclúe recreacións de loitas e obradoiros de artesanía tradicional, ademais de experiencias inmersivas como “O Canto Primal”, e música.
HOXE, MARTES 1 DE SETEMBRO
CAMBEO
TODO O DÍA
As festas na honra a San Ramón Non Nato en Cambeo (Coles) despiden a edición deste ano. A derradeira xornada festiva comezará coa celebración da tradicional misa solemne, mentres que a animación musical correrá a cargo de Fania Blanco Show.
As aulas universitarias dan a benvida ao novo curso no pavillón deportivo do Campus. Entre as 10,00 e as 13,00 horas, os asistentes recibirán información sobre temas como becas, mobilidade, deportes, asociacións, igualdade, aloxamento, emprendemento, etcétera.
DÓNDE: PABELLÓN DEL CAMPUS
CUÁNDO: DESDE LAS 10,00 HORAS
Hoxe, o Festival RiR concentrará a súa actividade na Casa da Cultura con dúas sesións da súa Sección Oficial. Ás 17,30 horas proxectarase o bloque 2, composto por nove curtametraxes a concurso, mentres que ás 20,00 horas será a quenda do bloque 3, que exhibirá outras nove.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 1 de septiembre?
AGRICULTURA E INNOVACIÓN
El programa de la VII Feria del Agro de A Limia o Alimagro ensalza la patata
Lo último
"AFTER HOUR" DE OURENSE
Tres investigados por una agresión sexual grupal a una joven de 19 años en Ourense
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Martes 1 de septiembre
HISTORIAS DE UN SENTIMENTAL
Un recuerdo de aquel restaurante del Auria