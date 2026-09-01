Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 1 de septiembre?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este martes, 1 de septiembre

Xuntanza Internacional de Gaiteiros
Xuntanza Internacional de Gaiteiros

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Seis países conflúen na edición 41 da Xuntanza Internacional de Gaiteiros

VENRES 3 E SÁBADO 4 DE SETEMBRO

MONTERREI/DIVERSAS SEDES

ENTRADA LIBRE

Monterrei converterase nos días 4 e 5 de setembro no epicentro da música de raíz coa celebración da 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Este evento, organizado pola Deputación de Ourense e o Concello de Monterrei, está declarado Festa de Interese Turístico de Galicia e dedicará a súa presente edición á música tradicional húngara e á figura do compositor e etnomusicólogo húngaro Béla Bartók. A cita reunirá en diferentes escenarios de Monterrei, o Castelo de Monterrei e Albarellos a intérpretes chegados de Galicia, Hungría, Romanía, Irlanda, Zamora e a República de Mari-El, en Rusia. A xornada do venres 4 ás 19,00 horas na praza da Ermida de Flariz, cun concerto que reunirá á banda de gaitas e cantantes locais e músicos internacionais. A xornada do sábado 5 comezará ás 11,00 horas no Parador Castelo de Monterrei cun ciclo de conferencias Finalmente, a partir das 19,00 horas, Albarellos poñerá o broche de ouro coas actuacións de artistas internacionais e formacións da comarca.

Misas durante todo el día en la novena de Os Milagros en Baños de Molgas

HOY, MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

BAÑOS DE MOLGAS / OS MILAGROS

VARIOS HORARIOS

Novena en el santuario de la Virgen de Os Milagros con misas durante toda la jornada. Los oficios comenzarán a las 7,30 horas y se desarrollarán aproximadamente cada hora hasta las 13,00. Por la tarde, habrá misas a las 17,30 horas, 19,00 horas y a las 20,30 horas. El rosario se rezará a las 18,20 horas todos los días. La peregrinación de los jóvenes será el sábado y el Rosario de las Antorchas el lunes.

Feria Alimagro 2026: el gran escaparate agrícola y de la patata

ESTA SEMANA

XINZO DE LIMIA

DESDE EL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

La feria agrícola Alimagro 2026 convertirá a Xinzo de Limia en el gran escaparate del sector primario este fin de semana, los días 5 y 6 de septiembre. En la que ya es su séptima edición, el certamen desplegará más de 20.000 metros cuadrados de exposición y un centenar de marcas centradas en la innovación, la maquinaria y el cultivo de la patata. La gran novedad de este año será la celebración de “Demoalimagro”, la primera demostración práctica de maquinaria sobre el terreno, el sábado 5 (de 09,00 a 12,30 horas) en la finca de ensayo del Inorde. La cita contará también con talleres infantiles durante el fin de semana sobre el origen de los alimentos y actividades previas de gran interés: el jueves 3 (18,45 horas) la Casa da Cultura acogerá la jornada técnica “El agua y la agricultura en Galicia”, mientras que el viernes 4 se celebrará II Cata Nacional de Patatas mediante degustación a ciegas, toda una experiencia.

San Amaro celebra o seu quinto Festival Celta este sábado

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

SAN AMARO/CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS

TODO O DÍA

O Castro de San Cibrao de Las acolle a quinta edición do seu Festival Celta, unha cita que busca poñer en valor o patrimonio histórico e revivir o espírito castrexo da contorna. A xornada inclúe recreacións de loitas e obradoiros de artesanía tradicional, ademais de experiencias inmersivas como “O Canto Primal”, e música.

HOY EN OURENSE

Última xornada das festas do San Ramón en Cambeo

HOXE, MARTES 1 DE SETEMBRO

CAMBEO

TODO O DÍA

As festas na honra a San Ramón Non Nato en Cambeo (Coles) despiden a edición deste ano. A derradeira xornada festiva comezará coa celebración da tradicional misa solemne, mentres que a animación musical correrá a cargo de Fania Blanco Show.

Ourense / Xornada de Benvida do Campus

As aulas universitarias dan a benvida ao novo curso no pavillón deportivo do Campus. Entre as 10,00 e as 13,00 horas, os asistentes recibirán información sobre temas como becas, mobilidade, deportes, asociacións, igualdade, aloxamento, emprendemento, etcétera.

DÓNDE: PABELLÓN DEL CAMPUS

CUÁNDO: DESDE LAS 10,00 HORAS

Allariz / Festival RiR

Hoxe, o Festival RiR concentrará a súa actividade na Casa da Cultura con dúas sesións da súa Sección Oficial. Ás 17,30 horas proxectarase o bloque 2, composto por nove curtametraxes a concurso, mentres que ás 20,00 horas será a quenda do bloque 3, que exhibirá outras nove.

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