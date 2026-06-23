PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 23 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O Barco de Valdeorras acoge la X Andaina Popular de San Xoán, una cita que combina deporte, convivencia y tradición. La actividad comenzará a las 20,30 horas con la salida de la modalidad Peques, mientras que la andaina popular de 6 kilómetros arrancará a las 21,00 horas. Tanto la salida como la llegada estarán situadas en la Praza Otero Pedrayo de Viloira. Al término, los participantes podrán disfrutar de una pancetada popular y un sorteo de productos típicos. Además, habrá premios a los mejores disfraces de San Xoán. Las inscripciones pueden realizarse hasta hoy mismo en el Edificio Multiusos o mediante el correo electrónico deportes@concellodobarco.org. También se puede participar sin inscripción, pero no entrarán en la pancetada ni el sorteo. Es obligatorio pasar por el photocall instalado en Viloira entre las 20,00 y las 21,00 horas y realizar una fotografía de inscripción.
“Camiñemos xuntas contra a violencia de xénero”, una iniciativa de sensibilización y movilización social contra la violencia machista. La programación arrancará a las 19,30 horas con una andaina reivindicativa. A continuación, a las 21,30 horas, lectura de un manifiesto y a las 22,00 horas, concierto “Música contra a violencia”. Inscripciones en el teléfono 988 449 001.
“O censor de monstros”, un contacontos a cargo de Barafunda. Conta a historia de Cristovo, que ten un traballo moi especial. Con el, os espectadores poderán descubrir os seres fantásticos que habitan en Galicia. Unha viaxe inesquecible pola nosa meiga, onde coñecerán de primeira man os personaxes mitolóxicos que aínda viven entre nós. Unha actividade pensada para os máis pequenos, agora que acaban de comezar as vacacións de verán e que se enmarca na programación estival da localidade.
Varias actividades para celebrar San Xoán en el Parque da Infesta. La programación comenzará a las 19,00 horas con la ruta floral “La magia de San Xoán”. A las 21,30 horas tendrá lugar una cena de convivencia vecinal amenizada con música de DJ Deluxe. Como cierre de la jornada, a medianoche se celebrará la tradicional queimada popular en el parque.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 23 de junio?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 22 de junio?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 21 de junio?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 20 de junio?
Lo último
TAMBIÉN EN NÚMEROS ABSOLUTOS
El Concello de Ourense lidera la deuda por vecino en España