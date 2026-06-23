Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 23 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una noche para caminar, celebrar y compartir el San Xoán en O Barco

Hoy, martes 23 de junio

O Barco / Plaza Otero Pedrayo

A las 20:00 horas

O Barco de Valdeorras acoge la X Andaina Popular de San Xoán, una cita que combina deporte, convivencia y tradición. La actividad comenzará a las 20,30 horas con la salida de la modalidad Peques, mientras que la andaina popular de 6 kilómetros arrancará a las 21,00 horas. Tanto la salida como la llegada estarán situadas en la Praza Otero Pedrayo de Viloira. Al término, los participantes podrán disfrutar de una pancetada popular y un sorteo de productos típicos. Además, habrá premios a los mejores disfraces de San Xoán. Las inscripciones pueden realizarse hasta hoy mismo en el Edificio Multiusos o mediante el correo electrónico deportes@concellodobarco.org. También se puede participar sin inscripción, pero no entrarán en la pancetada ni el sorteo. Es obligatorio pasar por el photocall instalado en Viloira entre las 20,00 y las 21,00 horas y realizar una fotografía de inscripción.

Vilar de Barrio camina unido esta tarde contra la violencia de género

Hoy, martes 23 de junio

Vilar de Barrio / Área A Chaira

A las 19:30 horas

Con inscripción

“Camiñemos xuntas contra a violencia de xénero”, una iniciativa de sensibilización y movilización social contra la violencia machista. La programación arrancará a las 19,30 horas con una andaina reivindicativa. A continuación, a las 21,30 horas, lectura de un manifiesto y a las 22,00 horas, concierto “Música contra a violencia”. Inscripciones en el teléfono 988 449 001.

Os pequenos de San Cibrao coñecen ós monstros que viven en Galicia

Hoxe, martes 23 de xuño

San Cibrao

Praza da Constitución

Ás 11:00 horas

Entrada libre

“O censor de monstros”, un contacontos a cargo de Barafunda. Conta a historia de Cristovo, que ten un traballo moi especial. Con el, os espectadores poderán descubrir os seres fantásticos que habitan en Galicia. Unha viaxe inesquecible pola nosa meiga, onde coñecerán de primeira man os personaxes mitolóxicos que aínda viven entre nós. Unha actividade pensada para os máis pequenos, agora que acaban de comezar as vacacións de verán e que se enmarca na programación estival da localidade.

Actividades para todos los públicos en el San Xoán de Seixalbo

Hoy, martes 23 de junio

Ourense / Seixalbo

A las 19:00 horas

Entrada libre

Varias actividades para celebrar San Xoán en el Parque da Infesta. La programación comenzará a las 19,00 horas con la ruta floral “La magia de San Xoán”. A las 21,30 horas tendrá lugar una cena de convivencia vecinal amenizada con música de DJ Deluxe. Como cierre de la jornada, a medianoche se celebrará la tradicional queimada popular en el parque.