Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 24 de febrero?

Peregrinando por el mundo desde Allariz a través de la fotografía

La exposición “Destino. Unha peregrinación de Manuel Valcárcel” llega a Allariz de la mano de Afundación para mostrar cuatro peregrinaciones en cuatro países de cuatro continentes -El Tíbet, Senegal, México y Galicia-, basándose en la fotografía documental como herramienta narrativa y contando distintas historias unidas por un mismo sino. Se concibe esta expedición como un viaje en gusanillo de seres humanos unidos y guiados por el destino, en la busca de respuestas a preguntas universales que nos alcanzan a todas las personas del mundo. A su vez, esta exposición realiza su particular viaje por las diferentes localidades de Galicia en las que se muestra dentro del programa “Corrente cultural”. La muestra puede visitarse de forma gratuita de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,30 horas.

Dónde: Casa da cultura

Cuándo: hasta el 3 de marzo

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la sesión, los participantes estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar de la actividad con tranquilidad. Para asistir es necesario inscribirse previamente de forma presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: 18:00 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta“Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes del autor.

Dónde: CC Marcos Valcárcel

Cuándo: hasta 5 de abril

DIVULGACIÓN

O Carballiño / Gas radón

Charla sobre el gas radón a cargo de Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC. La sesión, dirigida especialmente a la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música para concienciar sobre los efectos del gas radón en la salud.

Dónde: IES Nº1

Cuándo: a las 20:00 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Doméstica”

Exposición integrada por 38 obras de arte realizadas entre 1908 y 2008 que tienen como temática la representación artística de los objetos domésticos. Con lenguajes y soportes muy diversos, las creaciones combinan elementos tradicionales del género de las naturalezas muertas con una perspectiva innovadora y conceptual.

Dónde: Sala Afundación

Cuándo: hasta el 13 de junio

MAÑANA

Ourense / Badminton

Torneo de badminton organizado por +Deporte La Región con participación abierta en distintas categorías, entre ellas Senior, Veteranos y Parabádminton. Los interesados pudieron inscribirse hasta mañana, martes a través de la página web laregion.es.

Dónde: IES As Lagoas

Cuándo: el miércoles

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

“Silver economy. El poder de la generación infinita” contará con la participación del periodista Agustín Medina y el publicista Francisco González para abordar los temas económicos y sociales que afectan a todas las generaciones, desde la Z hasta los Boomer, con especial hincapié en los intereses de las personas mayores de 55 años.