Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 27 de enero?

Avances del software DualSPHysics, creado en Ourense y que usa la Nasa

Desde hoy y hasta el jueves, el Campus de Ourense acoge la octava edición del DualSPHysics Workshop. En él se presentarán los últimos avances del software DualSPHysics, creado por el grupo EPhysLab de la Universidad de Vigo en colaboración con otras universidades. Desde su lanzamiento en 2011, esta herramienta se ha convertido en un referente en la simulación de dispositivos de captación de energía undimotriz, acumulando más de 165.000 descargas y siendo utilizada desde entonces por todo tipo de entidades públicas y privadas, incluida la NASA. El evento, organizado por EPhysLab, tendrá lugar en el edificio Politécnico del campus y contará con la asistencia de casi 70 especialistas de universidades y empresas de 17 países. La jornada de hoy está reservada para los talleres prácticos.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 9,30 HORAS

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños y niñas de entre 4 y 6 años. Durante la actividad estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar de la narración con tranquilidad. Es necesaria inscripción previa, de forma presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura Read me, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

EXPOSICIÓN

O Barco / “Arte y humor”

Exposición Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote, organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote, para explorar la historia del arte a través de la mirada del aclamado dibujante, que compaginó su trabajo como caricaturista con el de periodista y novelista y publicó más de cuarenta obras.

DÓNDE: SALA ABANCA

CUÁNDO: HASTA EL 22 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN

Ourense / “Do, Re, MiRa, Sol, La, Si”

La Sala Alterarte, espacio expositivo del Campus de Ourense, acoge la exposición Do, Re, MiRa, Sol, La, Si, del creador Tono Arias. Esta nueva serie se traslada a Sabucedo en el primer fin de semana de julio, coincidiendo con la celebración de la Rapa das Bestas.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El ingeniero Juan Carlos Alonso (Barcelona, 1972) presenta El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo, una biografía novelada que relata la vida de Mario Rodríguez Losada, conocido como Mario de Langullo, el último guerrillero antifranquista. El autor ha dedicado más de veinticinco años a la investigación y ha recopilado testimonios inéditos de gran relevancia histórica.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

DEPORTES

Ourense / Billar

Evento Billar + Deporte, enmarcado en el programa de actividades de +Deporte La Región, una jornada que, además de la competición, busca divulgar un deporte que combina destreza física y control mental. Inscripciones abiertas.