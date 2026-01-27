Ourense, epicentro de las lluvias de Joseph, activa las alertas en los ríos

Todavía con los ecos de Ingrid presentes, la irrupción de la borrasca Joseph ha vuelto a poner en jaque las infraestructuras y la capacidad de drenaje de la provincia. Esta vez, el episodio se perfila más largo y peligroso.

La situación es inédita en dos décadas. Por primera vez en más de 20 años, se activó ayer una alerta roja por lluvias en la comunidad gallega, obligando a enviar avisos masivos a los móviles (ES-Alert) en 16 municipios de Pontevedra y a declarar la alerta naranja en 65 concellos ourensanos, donde la actividad al aire libre fue cancelada.

Mapa de avisos para la jornada del 27 de enero. | Aemet

Lo peor, sin embargo, está por llegar, no por intensidad sino por acumulación. Al cierre de esta edición, al menos cuatro ríos mantenían activas sus alertas por posibles desbordamientos, mientras otros, como el Miño a su paso por la ciudad, rozaban el umbral de activación de los mismos. Y el agua no dará tregua. Si ayer se alcanzaron acumulados superiores a los 110 litros por metro cuadrado en A Baixa Limia, y de 90 l/m² en zonas de O Ribeiro y O Carballiño, los modelos meteorológicos dibujan un escenario crítico: estos puntos podrían acumular entre 350 y 400 litros por metro cuadrado a lo largo de los próximos 10 días. La cifra supone recibir, en poco más de una semana, alrededor del 30% de toda la lluvia de un año hidrológico normal. Una desproporción climática absoluta.

La virulencia de la borrasca Joseph tiene una explicación científica que trasciende nuestras fronteras. Según los expertos, Ourense se encuentra estos días en la diana de varios “ríos atmosféricos”, inmensas cintas transportadoras de humedad que viajan desde el Caribe cruzando un Atlántico inusualmente cálido. Esta inyección de energía tropical convierte al oeste peninsular en una de las zonas más lluviosas del planeta durante las próximas jornadas. Esta maquinaria climática, descrita por los meteorólogos como “extraordinariamente rara”, está descargando sobre un terreno saturado que ya no admite ni una gota más tras el paso de las borrascas previas.

Ríos al límite y deshielo

La respuesta de los cauces ha sido inmediata. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Miño-Sil activó ayer la alerta naranja en el río Arnoia a su paso por Baños de Molgas. Allí, el caudal superaba ayer los umbrales de seguridad, desbordándose en el área recreativa y obligando al corte de carreteras secundarias.

La tensión se extendía a la comarca de O Ribeiro: el río Avia permanecía en vigilancia en Ribadavia (aviso naranja), mientras el río Maquiáns bajaba muy cargado y activaba la alerta amarilla en Leiro.

En la ciudad, el Miño estaba a punto de superar los cinco metros de altura de madrugada, rozando el nivel de prealerta. Ya en la comarca de Monterrei, la Confederación Hidrográfica del Duero encendía la alerta amarilla en el río Támega, advirtiendo de posibles desbordamientos a lo largo del día de hoy.

A la lluvia que continuará estos días se suma un factor agravante: el deshielo. Las precipitaciones han comenzado a derretir la nieve acumulada en las montañas por la anterior borrasca, Ingrid, inyectando un aporte extra a unos embalses y ríos que ya bajan al límite.

Nieve y más lluvia

Hoy martes, el guion meteorológico guarda un último giro. Se esperan nuevas nevadas con la entrada de una masa de aire polar que dejará precipitaciones en cotas bajas, entre los 600 y 800 metros. Se prevén acumulaciones importantes, de más de 20 centímetros, en las zonas altas (aviso naranja), mientras el resto de la provincia estará en aviso amarillo por lluvias y granizo.

Ya el miércoles continuará la llegada de nuevos frentes, esta vez sin riesgo de nieve, lo que reactivará el deshielo.

42 incidencias y hoy vuelve la nieve a los 600 metros

El temporal obligó al 112 a gestionar 388 incidencias en Galicia solo en la jornada de ayer, de las cuales 42 se produjeron en la provincia de Ourense. La más grave se produjo en la AP-53 a la altura de Vedra, donde un camión volcó en sentido Ourense, requiriendo asistencia sanitaria para el conductor. También se registró un aparatoso accidente de un turismo en la A-52, a la altura de A Cañiza. Y a última hora, un árbol de grandes dimensiones mantenía cortado un carril de la N-120, dirección Monforte. 388 incidencias contabilizadas no 112 Galicia relacionadas coa meteoroloxía adversa

Entre las intervenciones en la provincia, caídas de árboles en carreteras, bolsas de agua, viviendas anegadas o desprendimientos y cables tirados. Pontevedra, con 174 incidencias y acumulaciones de hasta 130 litros por metro cuadrado en puntos del interior, fue la provincia más afectada y Vigo el municipio con más intervenciones.

Hoy será el turno de más lluvias y nieve por encima de 600 metros. Y para el miércoles se espera la formación de una “mesobaja” explosiva que traerá vientos huracanados, completando una semana de asedio meteorológico que no dará tregua, según los modelos, hasta finales de la próxima semana.