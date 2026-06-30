PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 30 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Comienza una nueva edición del “Ciclo de perto” en O Barco de Valdeorras, que se prolongará hasta finales de julio en los Xardíns da Casa Grande de Viloira. Arrancará con la representación de “Brava Raíz”, un espectáculo de narración oral y música folk portuguesa protagonizado por la contadora de historias y cantante Cándida da Luz. Acompañada por instrumentos tradicionales como el adufe y el cavaquinho, la artista invita al público a un encuentro donde la tradición oral revive con fuerza y emoción.
La Uned celebra el concierto de fin de curso de los estudiantes sénior con un acto en el que participará la banda juvenil de la Agrupación Musical da Limia y la banda titular como cierre de todo el curso. El acto será presentado por el director de Uned Sénior Galicia, y la coordinadora del programa sénior, María Concepción Álvarez. Entrada libre hasta completar aforo.
El proyecto Iberlongeva, la Universidad de Vigo y el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), presentan el estudio “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España” en un encuentro dirigido a instituciones, universidades, entidades sociales, profesionales y ciudadanía sobre los avances, retos y oportunidades del derecho al cuidado en Galicia, con una mirada territorial y de futuro. Además, habrá una mesa redonda sobre la situación de los cuidados en Galicia. Inscripciones en la página web cenie.eu.
Fin de curso del Centro Social Comunitario de O Carballiño con una jornada cultural y festiva donde los participantes exhibirán el trabajo realizado a lo largo del curso en talleres diversos como taichí, zumba, pandereta, pilates, bodybalance, baile moderno y aeróbic, así como la representación teatral “Tolón, tolón, aquí temos a Colón”.
“Made in China” es una exposición que pretende poner en valor las contribuciones que la cultura asiática hizo a Galicia, descubriendo una relación más estrecha y productiva de lo que pudiera parecer.
“Presas e mestras”, una exposición que reúne los nombres de más de un centenar de mujeres que en la comarca que sufrieron expedientes sancionadores durante la guerra y más de 100 de presas que cumplieron condena en Celanova.
Concurso fotográfico “Tema libre” organizado por la asociación fotográfica O Potiños. Más detalles del certamen, abierto a todos los interesados mayores de 14 años, en www.potinos.com.
Muestra “Chronicon Auriense, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia de Ourense.
“A diferenza repetida”, muestra del pintor Uxío López en la que critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.
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