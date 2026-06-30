PINGAS DE ORBALLO
Estrías do tempo
PINGAS DE ORBALLO
Estrías. Unha certa idade. O tempo pasa e todo cambia. O tempo é esa agulla do reloxo que avanza sen descanso. O tempo é tamén o ruxerruxe das noites á beira da lareira.
No tempo quedan pendurados os recordos. Eses recordos que a memoria arrastra para deixalos caer -ás veces con delicadeza, outras con certa brusquidade- sobre páxinas en branco dun caderno, agardando que, co paso dos días, acaben por fluír cara a unha realidade buscada e desexada.
Mais eu non procuro a alma de Morricone, nin a de John Coltrane, Jerry Goldsmith, Sabina, Elvis, John Williams, Pink Floyd, Hans Zimmer e de tantos outros. Abóndame coa súa música.
Música. Din que a música amansa as feras. Poida que si. A min cálmame, acouga. A min faime bailar un tango mesmo cando soa unha muiñeira. Tamén din que a música é a linguaxe universal da alma. Quizais sexa certo. Mais eu non procuro a alma de Morricone, nin a de John Coltrane, Jerry Goldsmith, Sabina, Elvis, John Williams, Pink Floyd, Hans Zimmer e de tantos outros. Abóndame coa súa música.
Quen escoita música sente que a súa soidade, de súpeto, se poboa, como escribiu o poeta inglés Robert Browning. É a música poesía? Sen dúbida. Ó cabo, todo poesía leva música no seu interior.
Memoria. A memoria é a facultade que nos permite conservar o pasado e facelo presente de novo. Permítenos retroceder no tempo, reconstruír os recordos e revivilos coa súa propia banda sonora.
Segundo Borges, somos a nosa memoria; somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espellos rotos. E neses espellos reflíctense os recordos ó compás do tema de amor de “Blade Runner”, que Vangelis legou á eternidade. Igual ca o tempo.
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