Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 31 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Despliegue de información contra el cáncer de colon en la provincia

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, la Asociación lanza una nueva edición de su campaña “Juega tu papel” para concienciar sobre la vital importancia de la detección precoz y fomentar la participación en los programas de cribado poblacional. El epicentro de la jornada será el Parque de San Lázaro, donde a las 10,30 horas se llevará a cabo la foto institucional y la lectura de la declaración oficial. También habrá mesas informativas en la Plaza de Abastos y el pabellón de Os Remedios. En el resto de la provincia, los voluntarios de la AECC mantendrán puestos de información en Verín, Xinzo de Limia, O Barco, A Rúa, Petín y A Gudiña. En todas ellas se incidirá en un mensaje de prevención y los cribados, porque el cáncer de colon es uno de los pocos que se pueden detectar antes incluso de que aparezcan síntomas.

Dónde: varios puntos

Cuándo: toda la mañana

INFANTIL

Xinzo de Limia / Gran Carrusel

Dentro de la programación de Semana Santa organizada desde el Concello se celebra un taller de realidad virtual para edades comprendidas entre los 5 y 11 años. En él, los participantes se adentrarán en los secretos de esta tecnología inmersiva. El programa continuará mañana con un taller de experimentación científica.

Dónde: Aula Cemit

Cuándo: a las 10,00 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Camilo José Cela”

“Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” recoge el trabajo de investigación de Antonio Piñeiro y de Torcuato Fandila sobre la relación entre el premio Nobel de Literatura con el Concello de Celanova y su amigo accitano reuniendo más de un centenar de documentos y correspondencia entre ellos.

Dónde: Liceo de Ourense

Cuándo: último día

INFANTIL

Ourense / “Caderno de campo”

Taller de creación de un diario de campo artesanal para los participantes nunca olviden las aventuras que les esperan. Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años, con una duración de 2 horas. Requiere inscripción previa, tanto presencial como llamando a los teléfonos 988 788385 / 386. Enmarcado en el programa de Semana Santa.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: a las 11:30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “María Luz Morales”

Muestra dedicada a María Luz Morales, una destacada periodista, escritora y editora. A pesar de desarrollar su carrera profesional en Barcelona, nunca perdió el vínculo con su tierra natal y fue una de las pioneras en la incorporación femenina al periodismo en España. En la exposición se muestran nueve cartas con Vicente Risco.

Dónde: arquivo histórico

Cuándo: hasta el 30 de mayo

HUMOR

O Carballiño / Clowncurso

La programación del Clowncurso continúa con la actuación de la compañía navarra Nomadak presenta “Soka”. Un espectáculo que explora la rutina y la soledad a través de la imaginación y el juego con objetos cotidianos, invitando al público a un viaje onírico.

Dónde: auditorio municipal

Cuándo: a las 20:30 horas

EXPOSICIÓN

O Carballiño / Potiexpo 2026

Exposición especial de los miembros de O’Potiños, una selección de fotografías de las realizadas durante el último año, invitando a la población a conocer el trabajo de la entidad, un colectivo de referencia en Galicia y a nivel nacional. Potiexpo también visitará otras localidades ourensanas en los próximos meses.