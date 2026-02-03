Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 3 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

La cirugía en tiempos de guerra abre el ciclo de Cine y Medicina

Comienza un nuevo ciclo de Cine y Medicina, impulsado desde el Colegio Médico de Ourense con la colaboración del Cineclube Padre Feijoo. Son ya once años de encuentro entre la sociedad ourensana, sus colectivos y asociaciones, los aficionados al cine, los médicos y el conjunto de la profesión sanitaria, para compartir películas que abordan, en sentido amplio, temas vinculados a la salud, y debatir sobre ellos a través del buen cine en pantalla grande, en un pequeño fórum posterior a cada proyección. Esta XI edición comenzará con la proyección de M.A.S.H., de Robert Altman, un clásico que retrata a un equipo de cirujanos y enfermería durante la guerra de Corea, ofreciendo una mirada crítica y mordaz sobre los horrores del conflicto a través de la comedia.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

FIESTAS

A Peroxa / San Brais

Fiestas patronales en honor a San Brais en la parroquia de Santiago de Carracedo, en el municipio de A Peroxa. En esta primera jornada de la programación habrá misas a las 10,00, 11,00, 12,00, 13,00 y 18,00 horas. Los festejos continuarán el fin de semana con actos religiosos y música con la orquesta Fuego el sábado y la charanga El Tattoo el domingo.

DÓNDE: CARRACEDO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la sesión, estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar del cuento con tranquilidad. Para asistir es necesario inscribirse previamente presencialmente o llamar a los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: 18,00 HORAS

FIESTAS

Lobios / San Blas

Fiestas patronales en honor a San Blas. Hoy habrá pasacalles con la Charanga de Bande y a las 13,00 horas saldrá la procesión con misa solemne, acompañada del Coro Parroquial de Bande e Paradela. La programación continuará el sábado con la Banda de Música de Lobios, procesión y misa y, por la tarde, verbena con Los Players.

DÓNDE: LOBIOS

CUÁNDO: A LAS 13,00 HORAS

FIESTAS

A Rúa / San Blas

Fiesta religiosa en honor a San Blas de Vilela, que se celebra en la parroquia de San Esteban del municipio de A Rúa. Después de la novena, que se venía celebrando desde el pasado 25 de enero, hoy tenrá lugar la la procesión seguida de la misa solemne en honor a San Blas.

DÓNDE: SAN ESTEBAN

CUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

ESTA SEMANA

Ourense / Concierto

Concierto de la Real Filharmonía de Galicia iluminado por un Mozart de tan sólo 22 años que en 1778 vive un año trágico, cuando su madre muere en París mientras lo acompañaba. El Concierto para flauta núm. 1 se eleva por encima de la adversidad, contradiciendo la idea de que sentía aversión por ella.