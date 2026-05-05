Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 5 de mayo?

Último día para inscribirse en la carrera solidaria de la Policía.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Último día para inscribirse en la carrera solidaria de la Policía

Domingo 10 de mayo

Ourense / calles del centro

a las 10:30 horas / con inscripción

Ourense acoge la tercera edición de la carrera Ruta 091 organizada por la Policía Nacional. Constará de cinco kilómetros, para los adultos y un kilómetro para la prueba infantil e inclusiva y cruzará la capital de las Burgas en un recorrido circular que partirá desde la Glorieta de la Policía Nacional, pasando por emblemáticas zonas de la ciudad, la calle Progreso o la Plaza Mayor. Todo lo recaudado se destinará a la asociación “Bicos de Papel”, la cual ayuda a niños oncológicos, brindando a su vez apoyo psicológico y social a sus familias.

Hoy, martes, es el último día para inscribirse a través de la web www.ruta091.es. El plazo finaliza a las 23:59 horas y el coste de la inscripción será de 12 euros para los adultos, 10 euros los dorsales infantiles. También existirá un dorsal solidario llamado “Dorsal Cero”, pensado para quienes desean colaborar sin participar en la carrera.

La Filatélica Miño celebra la primavera

Hoy, martes 5 de mayo

Ourense / edificio de Correos

hasta el 31 de mayo / entrada libre

La Sociedad Filatélica Miño organiza la exposición “Mayo, el mes de las flores”, dedicada al mes en el que la primavera alcanza su máximo esplendor, llenando de color y vida jardines y paisajes. La muestra reúne una selección de colecciones filatélicas dedicadas al mundo floral, ofreciendo a los visitantes un recorrido por distintas especies botánicas, jardines históricos y representaciones florales presentes en la filatelia nacional e internacional a través de sellos y piezas especiales.

Un taller de cuentos para aprender matemáticas en la Biblioteca Nós

miércoles 6 de mayo

Ourense / Biblioteca nós

a las 18:00 horas / con inscripción

Taller de narración de cuentos impartido por Madremáticas, con el objetivo de introducir a los más pequeños a las matemáticas mediante una actividad de narración de cuentos y taller basada en un álbum ilustrado. El álbum cuenta la historia de una niña que descubre que su pasión por los cuentos y la lectura le otorga sorprendentes habilidades matemáticas. La narración busca desdramatizar las situaciones cotidianas en las que las matemáticas están presentes y promover una relación positiva con esta disciplina. Al finalizar, los participantes recibirán un regalo.

Luis del Val presenta “La aventura de leer”

Jueves 7 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

a las 20:30 horas / entrada libre

El periodista y escritor natural de Zaragoza, Luis del Val, visita el Foro La Región con la charl “La aventura de leer”. Del Val cuenta con una dilatada trayectoria en medios de comunicación.

Un recorrido de emoción con la Santa Compaña

Sábado 9 de mayo

Vilamartín de Valdeorras

a las 21:30 horas / con inscripción

Segunda edición de la Andaina da Santa Compaña, que recorrerá de noche la distancia existente entre el castillo de Arnado y Correxais. Un total de 10,5 kilómetros llenos de sorpresas y espectáculo.