El sanchismo paga bien

Cada servicio a la política de Pedro Sánchez acaba muy bien pagado. Una regla general que tiene sus excepciones para reafirmarla. El caso más reciente de buena remuneración por servicios ha sido el mundo del Ministerio Fiscal, donde van a ser premiados los fieles y sacrificados los desafectos.

Todo parte de los buenos servicios prestados por su fiscal general, Félix García Ortiz, en la operación contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Desde su condena e inhabilitación recibe homenajes en distintas partes de España, organizados por altos cargos del PSOE y algunos de sus socios. Se le considera una víctima de la justicia de derechas, siendo inocente de toda inocencia, y que debe ser rehabilitado cuanto antes. Para ello ya han puesto a trabajar a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, donde no suele decepcionar.

Mejor pago va a recibir la propia mujer de Ortiz, Pilar Fernández, que será nombrada teniente fiscal de Galicia, sin ningún rubor

Como consecuencia de todo aquello, la sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, va a relevar a la fiscal Almudena Lastra por haber declarado contra aquél en la causa que le inhabilitó y pondrá a otra más fiel al sanchismo. Pero mejor pago va a recibir la propia mujer de Ortiz, Pilar Fernández, que será nombrada teniente fiscal de Galicia, sin ningún rubor. Y todo ello dentro de una operación de relevo de cargos donde los afines van a ocupar más puestos que los contrarios.

Todo un ejemplo de reconocimiento de la lucha por la causa del presidente del Gobierno. Aunque con ello tiren a una sima el crédito del Ministerio Fiscal en España. No pasa nada. Ya antes Pedro Sánchez había premiado, con una generosidad ejemplar, a grandes servidores. Por ejemplo, a Nadia Calviño, quien poco hizo por la prosperidad de España, pero se desvivió por consolidar la figura de su jefe. Ahora disfruta del puesto de presidenta del Banco Europeo de Inversiones donde cobra un sueldo base de 381.397,92 euros al año, más de 30.000 al mes. Esto es pagar bien.

Teresa Ribera

Otro ejemplo es Teresa Ribera, ministra de una serie de campos y competencias en los que ha fallado todo, pero ha defendido la estabilidad de Sánchez. Su pago ha sido el puesto de vicepresidenta primera para una Transición Justa, Limpia y Competitiva, nada menos. Por sus esfuerzos y su cambio de criterio sobre la energía nuclear está cobrando también unos 30.000 euros al mes, con los que puede estar muy agradecida a su presidente. En la misma relación de bien pagados por sus servicios al jefe están personas como Juan Manuel Serrrano quien dejó a Correos en la ruina, pero lo premiaron con un puesto menos sacrificado y mejor pagado. Y al exgerente del PSOE en los años de las fechorías de Abalos y Koldo, que acabó colocado en la Empresa Nacional del Uranio, con un suculento sueldo de más de 20.000 euros al mes, que bien valen sus esfuerzos por la financiación del partido.

El precio de blanquear a Delcy Rodríguez por parte del Ejecutivo socialista es incalculable, pero el ministro socialista de Exteriores está dispuesto a pagarlo

Fuera del PSOE, bien pagado, muy bien pagado está Bildu por sus apoyos, su defensa, sus aplausos a Pedro Sánchez, y no sólo en compensaciones económicas, ya que todo el socialismo vasco está empeñado en poner en libertad a los asesinos etarras más sanguinarios. Y esto no tiene precio. Y ya en asuntos externos, bien pagada está Delcy Rodríguez por los apoyos al Gobierno de Sánchez. No se sabe con certeza jurídica los favores al socialismo español, pero si son evidentes los esfuerzos del Gobierno por lograr que la Unión Europea levante la sanciones a la sucesora y mano derecha de Maduro. Quieren que venga a Madrid con todos los honores. Han puesto mucha carne en el asador, pero no ha colado, por lo menos en el Parlamento. El precio de blanquear a Delcy Rodríguez por parte del Ejecutivo socialista es incalculable, pero el ministro socialista de Exteriores está dispuesto a pagarlo. Todavía no conocemos las poderosas razones que justifiquen este esfuerzo que avergüenza a los propios venezolanos

Y así podríamos seguir llenado la lista de bien pagados hasta agotar el espacio disponible.