PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 9 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF) estrecha los lazos entre el cine y la palabra escrita dentro de las primeras actividades de su 31ª edición con la presentación del libro El universo de Marilyn Monroe. El acto contará con la presencia de uno de sus autores, el periodista e historiador cinematográfico Jaime Iglesias Gamboa. La elección de esta obra coincide con el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, una de las grandes iconas de la historia del cine. Editado por Notorious Ediciones, el libro ofrece un recorrido documentado por las películas, directores y acontecimientos que marcaron la vida y carrera de la actriz. La cita sirve además como anticipo de la próxima edición del OUFF, que se celebrará entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre.
Entre el martes y el sábado se celebra la VIII edición del Congreso de la Sociedade de Estudos de Cerámica Antiga en Hispania (SECAH). Bajo el título “Produción, distribución e consumo de cerámicas nos territorios atlánticos da Península Ibérica”, el encuentro reunirá a especialistas de España y Portugal para presentar las investigaciones más recientes sobre este tipo de cerámicas. La programación se inicia con una conferencia del arqueólogo británico Richard Hodges titulada “A construción de Europa”.
La Asociación de Personas Sordas celebra el Día de las Lenguas de Signos con una jornada de puertas abiertas destinada a dar a conocer su actividad y los servicios que presta a la ciudadanía. La iniciativa se desarrollará en su sede de la calle Ramón Cabanillas, 6, y permitirá a las personas interesadas acercarse a la realidad de la comunidad sorda y a la importancia de las lenguas de signos.
El Foro La Región presenta el concierto de Vargas Blues Band, formación liderada por Javier Vargas, que continúa ampliando su trayectoria musical con el lanzamiento de Barrio Blues. El encuentro incluirá además un coloquio con el periodista musical Mariano Muniesa. Las entradas están disponibles a un precio de 12 euros.
Las amargas lágrimas de Petra von Kant relata la historia de una exitosa diseñadora que, tras separarse de su segundo marido, vive con su secretaria y ayudante Marlene. Cuando conoce a Karin, una joven de origen humilde, Petra se enamora profundamente y decide impulsarla como modelo. La obra explora las relaciones de poder, la dependencia emocional y las complejidades del deseo.
El Círculo Poético Ourensán celebra un nuevo recital de poesía bajo el título “Tardes de poesía”. La actividad invita a compartir tanto textos propios como obras de otros autores en un encuentro abierto a la participación del público.
La muestra “De turismo por España” ofrece un recorrido por la historia y el patrimonio turístico del país a través de sellos, tarjetas postales, matasellos y otros documentos. La exposición permite conocer la evolución de la promoción turística española mediante piezas de gran valor documental.
La escritora y música Cristina Pato presenta su novela Fóra de foco, una obra en la que Marieta Carracedo desarrolla una intensa obsesión por el trabajo y la vida de la fotógrafa neoyorquina Basi Cáncela.
La exposición Doméstica reúne 38 obras creadas entre 1989 y 2008 que tienen como eje central la representación artística de los objetos cotidianos del ámbito doméstico. La muestra emplea diferentes lenguajes y medios para reflexionar sobre la relación entre las personas y su entorno más próximo.
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