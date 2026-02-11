Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 11 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Miguel Ángel Aguilar repasa el fin del franquismo en el Foro La Región

El Foro La Región recibe a uno de los referentes del periodismo español para analizar un momento clave de la historia de España. Miguel Ángel Aguilar protagonizará la conferencia de esta tarde, donde presentará su última obra, “No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco”, un relato que disecciona el final de la dictadura y la incertidumbre de la Transición.

Aguilar es físico de formación, pero periodista de trinchera, con una trayectoria abarca medio siglo de información en primera línea. Desde sus inicios lidiando con la censura y el cierre del Diario Madrid en 1966, su carrera es un mapa de los medios españoles: ha sido director de información de la agencia EFE, fundador de la revista Posible, director de Diario 16 y El Sol, y rostro icónico de los informativos de Telecinco, además de columnista.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

FORMACIÓN

Ourense / Atención a mayores

Jornada “O marco de atención a persoas maiores, análise de experiencias disruptivas e do emprego de sistemas de IA”, diseñada para reflexionar sobre los retos del cuidado a las personas mayores, conocer experiencias innovadoras y analizar el papel de la inteligencia artificial en la mejora de la atención y el empleo.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 9,30 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Detección de ETS

Doble jornada sobre detección y asesoramiento de ETS. La sesión de hoy será en la entrada del edificio Jurídico-Empresarial y mañana, jueves, en la entrada de la Politécnica, en horario de mañana y tarde. Los stands de Apoyo Positivo ofrecerán información útil y realizarán diversas pruebas relacionadas.

DÓNDE: CAMPUS

CUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

FORMACIÓN

Celanova / A Maiores

Segunda sesión del programa A Maiores de La Región con un nuevo taller motivacional para promover hábitos saludables y la activación en personas adultas mayores para una vida sana. La programación continuará el día 23 con una actividad intergeneracional. Las inscripciones están abiertas en la página web laregion.es.

DÓNDE: AUDITORIO ILDUARA

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

RELIGIÓN

Ourense / Día de Lourdes

Con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Lourdes, la Diócesis de Ourense realiza la tradicional ofrenda floral en la gruta de la Residencia San José, en Rairo, y el posterior rezo del Santo Rosario. Podrán asistir quienes deseen participar en esta jornada dedicada a la advocación mariana francesa.

DÓNDE: RESIDENCIA SAN JOSÉ

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

CINE

Ourense / “Nouvelle Vague”

Película de Richard Linklater que relata la historia de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido como Nouvelle Vague, centrándose en la producción de la revolucionaria cinta de Jean-Luc Godard “À bout de souffle” (Al final de la fuga) en 1959.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 18,00 Y A LAS 21,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta “Read me”, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada en torno al retrato, con un centenar de imágenes.