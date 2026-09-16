Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 16 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Goleada solidaria del fútbol en Ourense para frenar a la ELA

Hoy, miércoles 16 de septiembre

Ourense / estadio O Couto

A las 20:30 horas / 5 euros

El fútbol ourensano se une en la lucha contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) con un partido solidario a beneficio de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) entre la UD Ourense y un combinado de jugadores ourensanos dirigidos por Javi Rey y Álvaro Selas. El encuentro se disputará mañana, miércoles 16, a las 20,30 horas en O Couto, y el precio de la entrada será de 5 euros, que irá destinado a Aodemper, entidad que se encarga del apoyo y el acompañamiento a las personas y familias afectadas por la ELA. Además, desde la organización también han habilitado un número de cuenta para aquellas personas que quieran contribuir con un donativo a través de transferencias en el ES91 0182 6853 9602 0155 8049 o por bizum con el código 03605 (CaixaBank).

Referentes del rock y el indie en la quinta edición del Our Fest en Ourense

Sábado 19 de septiembre

Ourense / expourense

A las 17:00 horas / desde 44 euros

Quinta edición del Our Fest, una de las grandes citas del rock alternativo en Galicia con una cuidada programación de una sola jornada que reúne a más de cuatro décadas de música. La propuesta combina referentes internacionales con destacadas bandas de la escena independiente, como The Jesus and Mary Chain (en la foto), The Mystery Lights o Germán Salto. Entradas a la venta en ataquilla.com.

“Feirón” en O Carballiño amenizado con mucha música y fuegos artificiales

Hoy, miércoles 16 de septiembre

O Carballiño / calles de la villa

Todo el día

Continúan los días grandes de las fiestas patronales en honor a San Cibrao. La jornada del miércoles coincide con la celebración de la feria, dando lugar al tradicional Feirón do Carballiño. La nota musical correrá a cargo de la orquesta Gran Parada, que amenizará la verbena. A las 23,00 horas, fuegos fijos y voladores en el Parque Municipal y, a partir de medianoche, música de El Combo Dominicano en la Plaza de la Veracruz. La programación continuará hasta el domingo con música, encuentros automovilísticos y convivencia vecinal.

Una muestra para reunirlos a todos en torno a la leyenda

Jueves 17 de septiembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 20:00 horas

Inauguración de la exposición “Terra do anel, unha viaxe entre reinos”, organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga de “El señor de los anillos”. La muestra reúne piezas únicas inspiradas en uno de los universos fantásticos más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Además, contará con visitas guiadas y teatralizaciones a cargo de Júpiter Juegos.

La película “Sirat”, en el ciclo Mestre Mateo en Cea

Hoy, miércoles 16 de septiembre

Cea / edificio multiusos

A las 20:00 horas / entrada libre

Proyección de la película “Sirat” dentro del ciclo Mestre Mateo. La película, de Oliver Laxe, cuenta la historia de un padre que busca a su hija en una rave perdida en Marruecos.