PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 16 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El fútbol ourensano se une en la lucha contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) con un partido solidario a beneficio de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) entre la UD Ourense y un combinado de jugadores ourensanos dirigidos por Javi Rey y Álvaro Selas. El encuentro se disputará mañana, miércoles 16, a las 20,30 horas en O Couto, y el precio de la entrada será de 5 euros, que irá destinado a Aodemper, entidad que se encarga del apoyo y el acompañamiento a las personas y familias afectadas por la ELA. Además, desde la organización también han habilitado un número de cuenta para aquellas personas que quieran contribuir con un donativo a través de transferencias en el ES91 0182 6853 9602 0155 8049 o por bizum con el código 03605 (CaixaBank).
Quinta edición del Our Fest, una de las grandes citas del rock alternativo en Galicia con una cuidada programación de una sola jornada que reúne a más de cuatro décadas de música. La propuesta combina referentes internacionales con destacadas bandas de la escena independiente, como The Jesus and Mary Chain (en la foto), The Mystery Lights o Germán Salto. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Continúan los días grandes de las fiestas patronales en honor a San Cibrao. La jornada del miércoles coincide con la celebración de la feria, dando lugar al tradicional Feirón do Carballiño. La nota musical correrá a cargo de la orquesta Gran Parada, que amenizará la verbena. A las 23,00 horas, fuegos fijos y voladores en el Parque Municipal y, a partir de medianoche, música de El Combo Dominicano en la Plaza de la Veracruz. La programación continuará hasta el domingo con música, encuentros automovilísticos y convivencia vecinal.
Inauguración de la exposición “Terra do anel, unha viaxe entre reinos”, organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga de “El señor de los anillos”. La muestra reúne piezas únicas inspiradas en uno de los universos fantásticos más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Además, contará con visitas guiadas y teatralizaciones a cargo de Júpiter Juegos.
Proyección de la película “Sirat” dentro del ciclo Mestre Mateo. La película, de Oliver Laxe, cuenta la historia de un padre que busca a su hija en una rave perdida en Marruecos.
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