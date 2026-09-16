El bosque mestizo

Una pandilla de galegos latinoamericanos y subsaharianos cargaba con las porterías para montar la pachanga con la marea baja del domingo por la mañana en el arenal de Santa Cristina. “Ya sólo falta marcar el campo y empezamos”, animó el aborigen del balón mientras comprobaba el aire para disimular el escaqueo.

El marmitero de las renovables propuso caminar hasta el Bosque dos Veciños en Santa Cruz, también en Oleiros (A Coruña), para enseñar un frondoso paraje entre el mar y los chalets del municipio más rico de Galicia, un sitio que no te esperas, a un paseo de la rotonda consagrada al Che Guevara. En uno de los caminos creyó que le fallaba la brújula para llegar a la senda de madera y se adelantó a preguntar a una persona que recogía castañas en la primera quincena de septiembre. Todo flipante. Regresó con el entusiasmo de un explorador con historia que contar.

“Ya te he hecho el artículo. La primera a la que pregunté era una china que me dijo que no conocía el sitio y siguió metiendo castañas para la saca. Su colega, también china, ni levantó la cabeza. Un poco más allá hablé con una rusa del báltico con los perros. En un monte de Oleiros. Y acuérdate de los de la pachanga, es la representación de la composición actual de la sociedad gallega en una soleada mañana de domingo”. La foto de grupo en la pasarela de madera se le pidió a un lugareño afincado en Valencia de vacaciones con su mujer, lituana.

La pachanga de la playa ha terminado. “Guardad las porterías y me traéis la llave”, gritó el dueño del balón ya sentado y con una cañita marchando. “Son estupendos y no fallan”, comentó al pachanguero a cargo del bombín que lo acompañaba

De regreso a Santa Cristina, en una terraza toma nota un camarero cubano y las consumiciones las sirve una camarera rusa de Siberia. La pachanga de la playa ha terminado. “Guardad las porterías y me traéis la llave”, gritó el dueño del balón ya sentado y con una cañita marchando. “Son estupendos y no fallan”, comentó al pachanguero a cargo del bombín que lo acompañaba.

Tras posicionarse en contra de la regularización de migrantes del Gobierno central, el Consello de la Xunta aprobó el lunes un plan de 2,6 millones de euros para que al menos 500 de los 2.100 inscritos por el proceso en las oficinas de empleo de Galicia puedan empezar en el tajo cuanto antes. La contradicción fue criticada, pero no sobran manos para la obra ni piernas para la pachanga.