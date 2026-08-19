PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 19 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
HOY, MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
RIBADAVIA / PARQUE DOS XARDINILLOS
A LAS 12:00 HORAS
La exposición urbana “Comedy wildlife” llega a Ribadavia con una selección de fotografías únicas de la naturaleza desde un punto de vista humorístico, seleccionadas del Comedy Wildlife Photo Award entre los años 2015 al 2024. La propuesta cultural consta de 16 fotografías premiadas como las mejores instantáneas de animales capturadas de forma divertida y humorística que cautiva a toda la familia mediante el humor y la sorpresa y que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.
Esta colaboración forma parte del proyecto “Corrente cultural”, que considera el arte como un instrumento esencial para promover el conocimiento y el desarrollo colectivo de la mano de Afundacion. A la inauguración asistirán el alcalde de Ribadavia, César Fernández; el coordinador de Abanca Mateo Alonso y la coordinadora de Afundación Beatriz Fernández-Anguiano.
HOXE, MÉRCORES 19 DE AGOSTO
SANDIÁS / CASA DA CULTURA
AS 11:00 HORAS / ENTRADA LIBRE
Obradoiro para descubrir a paisaxe da Lagoa de Antela a través da mirada do escritor ourensán Ramón Otero Pedrayo, da man da arquitecta Mar Penela López, especializada en educación e transformación de espazos educativos. As persoas participantes traballarán co mapa didáctico elaborado polo Proxecto Terra, unha iniciativa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
DE VIERNES A DOMINGO
ALLARIZ
VARIOS LUGARES
Todo listo en Allariz para celebrar la Festa da Empanada con una variada programación que arrancará el viernes con el Campeonato Infantil de Billar, teatro callejero de la compañía Ghazafelhos y un concierto nocturno de la Banda Unión Musical, continuando el sábado con el Triatlón, la degustación gastronómica de empanada en los Jardines del Museo del Cuero y actuaciones musicales. Una cita gastronómica que cada año reúne a más público atraído por la gastronomía y las actividades culturales que organiza la villa.
XOVES 20 DE AGOSTO
A RÚA / CENTRO CULTURAL AVENIDA
ÁS 20:30 HORAS / ENTRADA LIBRE
Presentación do libro “As covas de Valdeorras”, escrito por Carina Rodríguez e Cristina de la Torre, que constitúe unha investigación profunda sobre a arquitectura, a historia e a cultura do viño na comarca de Valdeorras. A obra afonda nas tradicionais adegas subterráneas analizando a súa tipoloxía construtiva, a súa importancia etnográfica e o seu papel fundamental.
HASTA EL 30 DE AGOSTO
OURENSE / CC MARCOS VALCÁRCEL
DE 11:00 A 14:00 HORAS
Muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia más antigua de Ourense.
“Oficios en extinción: imaxes que contan, persoas con historias”, exposición híbrida, formada por fotografías, litofanías y vídeo elaborados por el alumnado del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño.
DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO
CUÁNDO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Novena edición de “Crómatica, bienal de pintura joven”, una muestra que reúne 48 obras de artistas procedentes de España, México y Alemania.
DÓNDE: SALA VALENTE
CUÁNDO: HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE
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