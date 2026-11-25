Ceremonia de entrega de la VI edición de los Premios Campus Auga a la Investigación, Transferencia y Divulgación Científica.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los mejores trabajos científicos del Campus Auga recogen sus premios

Miércoles, 25 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 18:00 horas

Con invitación

Ceremonia de entrega de la VII edición de los Premios Campus Auga a la Investigación, Transferencia y Divulgación Científica. Estos galardones tienen como objetivo reconocer e incentivar los esfuerzos de la comunidad universitaria en el desarrollo de las diferentes líneas de especialización en las que trabaja el Campus Auga, campus especializado del Campus de Ourense acreditado y financiado por la Xunta.

En este caso se reconocen desde diseños de dispositivos hasta trabajos científicos, realizados por personal docente, investigador y alumnado de la UVigo con temáticas que abarcan desde la degradación de antibióticos de uso humano hasta la innovación o la sostenibilidad en la agricultura, alimentación funcional, agricultura y medio ambiente o gestión de aguas termales. En la imagen, entrega de la pasada edición.

Un concierto de jazz de “Taxi Driver” inaugura el programa de Xociviga

Miércoles, 25 de noviembre

Ourense / O Carballiño, Auditorio

A las 20:30 horas

Desde 10 euros

Arranca el Festival Internacional de Cortometrajes Xociviga con un concierto de inauguración basado en la música de “Taxi Driver”. Coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de la película de Martin Scorsese, los músicos Sander Ulloa y Abraham Santiago han preparado un arreglo de la música original de Bernard Herrmann para un cuarteto de jazz. En la imagen, el músico Sander Ulloa.

Tres propuestas de cine documental dedicadas a los deportes de montaña

De miércoles a viernes

Ourense / Vilar de Lagar

A las 20:00 horas

Entrada libre

El Club Alpino Ourensán organiza el 28 aniversario de la Semana Audiovisual de la Montaña Ourensana, un evento dedicado a la divulgación de la montaña, la espeleología y los deportes de aventura. La primera actividad será esta tarde tarde con la proyección “O Pozo Azul, des mil metros de espeleobuceo”, de Eliseo Belzunce, en el centro Cultural Marcos Valcárcel. Mañana, en el mismo escenario, tienen “A cara oculta da escalada”, de viernes, en el Cineclube Padre Feijóo, “Ta Bo. Abriendo Camino - No Expedición Angola”. Todas las propuestas son de entrada gratuita.

Entradas a la venta para la merienda contra el cáncer

Sábado, 28 de noviembre

Ourense / Casino

A las 18:00 horas

7 euros

Merienda solidaria organizada por la delegación ourensana de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense. El evento tiene como objetivo reunir fondos para ayudar a los pacientes y colaborar en la investigación. Las entradas pueden adquirirse en los establecimientos Terán, Suá y Comercial Vedo (O Barco); Cris Manucari, Susana Balea (A Rúa); además de Suce y Bar O Pitón (Petín).

Charla sobre los grandes mamíferos del sur de Galicia

Miércoles, 25 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

Conferencia “Macromamíferos de Ourense e Pontevedra”, impartida por el naturalista y divulgador Santi Bas para ofrecer una aproximación a los grandes mamíferos del territorio y la riqueza de la fauna gallega.

Nueva sesión de los Diálogos de Volter

Ourense / Divulgación

A las 19:30 horas

Nueva sesión de los Diálogos de Volter con el título “Más poesía e máis quilowatts. Xosé Luís Pardo, la relación de desenvolvemento de Galicia”, con Xosé L. Pastoriza Rosas y Xesio María Rodríguez Álvarez.

Presentación del libro “La tableta de chocolate. Una vida de resistencia”

Ourense / Literatura

Librería Tanco

A las 19:00 horas

Presentación del libro “La tableta de chocolate. Una vida de resistencia”, de Sonia Moral.

Concierto del dúo Lucha Luna

Ourense / Café Torgal

A las 20:00 horas

Concierto del dúo Lucha Luna para presentar su último álbum, “Brilla brilla”. Entrada dice.fm desde las 10 euros.