Diez días ha durado el despido de Jensen Huang como presidente y CEO de Nvidia, tras conocerse que mantenía una relación amorosa con una empresaria de Singapur acusada de espiar para China. No solo eso, sino que se descubrió también que Hesen, casado, había tenido como amantes a dos mujeres con altas responsabilidades en la empresa, cuando sus estatutos prohíben cualquier tipo de relación entre miembros del personal.

Jensen Huangh fue recibido el pasado lunes en la sede central de Nvidia, en California, con el aplausos y gritos de alegría de la práctica totalidad de los empleados, que durante su ausencia habían temido que la compañía sufriera profesionalmente al perder a su nombre más prestigioso, además de fundador de la que se había convertido en la empresa más importante del mundo en fabricación de semiconductores. Un Jensen Huang encantado por el recibimiento dijo a sus empleados que “Seré el mejor CEO en esta segunda vez”.

La prueba de la valía de Jensen es que desde que se anunció su retorno Nvidia subió un 32 por ciento en su cotización y en bolsa se produjo una capitalización de 900 mil millones de dólares. Sin embargo, en algunos sectores empresariales hubo preocupación cuando se conoció que Trump había presionado al consejo de Nvidia para que procediera a la readmisión de su amigo.

Los servicios de información transmitieron al consejo de Nvidia que de sus investigaciones se deducía que la relación de Jensen con su amante no había supuesto ninguna grieta en las medidas de seguridad de la empresa y no había pruebas de que hubiera pasado a China información sensible

Todo el mundo consideró lógico que el Gobierno tratara de que Nvidia abriera nuevamente las puertas a un CEO que es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, que hoy marca todas las decisiones que se toman en el sector de la seguridad y de la defensa. De hecho, los servicios de información transmitieron al consejo de Nvidia que de sus investigaciones se deducía que la relación de Jensen con su amante no había supuesto ninguna grieta en las medidas de seguridad de la empresa y no había pruebas de que hubiera pasado a China información sensible.

Lo que ha sido más criticado es que fuera el propio presidente quien interviniera personalmente en la presión al consejo de administración, porque esa presión era interesada: Trump tiene millones de dólares invertidos en Nvidia, y Nvidia es la compañía que ha hecho la mayor donación a la Casa Blanca para que se construya el salón de baile con el que sueña Donald Trump.

Independientemente del papel turbio de Trump, gran parte de los estadounidenses relacionados con el mundo tecnológico respaldan la decisión de Nvidia de readmitir a su presidente y CEO: la seguridad y la defensa del futuro, dentro y fuera de Estados Unidos, depende hoy de los elementos sobre los que trabajan empresas como Nvidia, que aporta elementos que en algunos casos solo ella puede fabricar, adaptar a los nuevos avances, y mantener.