Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 28 de enero?

El programa de actividades de +Deporte La Región continúa con una propuesta de billar, una disciplina que combina precisión y estrategia, a través de una jornada especial organizada en colaboración con el Clube Ourensán de Pool. El evento tendrá lugar este miércoles, 28 de enero, en las instalaciones del propio club local. La cita comenzará a las 17,00 horas y está planteada como una actividad de convivencia y práctica deportiva dirigida específicamente a los socios y miembros de la entidad.

La actividad, dirigida a socios de la entidad deportiva, es gratuita, si bien requiere inscripción previa a través del portal de eventos de Press Club La Región. Como es habitual en las citas de +Deporte, todos los participantes recibirán un regalo conmemorativo (una camiseta técnica del programa) por su asistencia.

CLUBE DE POOL

17,00 HORAS

DEPORTES

Ribadavia / Andaina saudable

Bajo el lema “Anímate a camiñar con nós”, el Servicio de Atención Primaria retoma sus actividades de promoción de la salud. En esta ocasión se celebra la XIV Andaina Saudable, una iniciativa que busca combatir el sedentarismo y estrechar lazos entre la comunidad local y su personal sanitario.

CENTRO DE SALUD

16,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura Read me, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

CC MARCOS VALCÁRCEL

HASTA EL 5 DE ABRIL

FORMACIÓN

Xinzo / Compostaje

Sesión informativa para los residentes de las urbanizaciones A Devesa y Río Miño sobre compostaje doméstico. El objetivo de la charla es explicar el funcionamiento de las zonas de compostaje y formalizar la participación de los vecinos. La asistencia es fundamental para conocer los pasos a seguir.

CASA DA CULTURA

19,00 HORAS

EXPOSICIÓN

O Barco / “Arte y humor”

Exposición Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote, organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote, para explorar la historia del arte a través de los ojos del aclamado dibujante, que compaginó su trabajo como caricaturista con el de periodista y novelista y publicó más de cuarenta obras.

SALA ABANCA

HASTA EL 22 DE FEBRERO

CINE

Ourense / “Flores para Antonio”

Una hija se propone descubrir la verdad sobre su padre, un músico legendario que falleció cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores y ella, la también famosa actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar tras su pérdida y ahora busca recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a su familia y amigos.

CINECLUBE PADRE FEIJÓO

18,00 Y A LAS 21,00 HORAS

MAÑANA

Ourense / Foro La Región

El ingeniero Juan Carlos Alonso (Barcelona, 1972) presenta El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo, una biografía novelada que relata la vida de Mario Rodríguez Losada, conocido como Mario de Langullo, el último guerrillero antifranquista.