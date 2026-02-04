PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 4 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
Con motivo del día mundial de la enfermedad, la Asociación Contra el Cáncer de Ourense impulsa una agenda de actos de concienciación. Bajo el lema “Brazalete de esperanza”, la jornada central tendrá lugar en la Calle del Paseo de Ourense, donde a las 11,00 horas se realizará la lectura del manifiesto, con mesas informativas también en los centros hospitalarios de la ciudad y actos en toda la provincia. En Verín y O Barco de Valdeorras, además de los puntos informativos en hospitales y plazas, se repartirán pulseras verdes y se instalarán marcos fotográficos para involucrar a la ciudadanía. La programación en O Barco culminará a las 20,00 horas en el Teatro Lauro Olmo, con la proyección benéfica de la película “El último suspiro”. El programa llegará también a las calles de Xinzo de Limia, A Rúa y Petín durante toda la mañana.
DIVULGACIÓN
Allariz / Daño cerebral
Charla sobre “Abordaje del daño cerebral adquirido”, abierta a todo el público, con el objetivo de informar sobre esta discapacidad y sus principales causas, como el ictus o el traumatismo craneoencefálico, y concienciar sobre su prevención. Impulsada por la asociación Dano Cerebral Galicia.
CINE
Ourense / “Maspalomas”
Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas, pasando los días tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás.
CONCIERTO
Ourense / Santiago Motorizado
Santiago Motorizado presenta “El Retorno” en un concierto en formato íntimo para disfrutar muy de cerca de su debut en solitario. El líder de Él mató a un policía motorizado mostrará en directo las canciones de un álbum profundamente personal que aborda el cine, los héroes que le inspiran, el fútbol y las sutilezas del amor.
EXPOSICIÓN
Ourense / Muestra floral
El patio de la CEO acoge los trabajos florales del curso “Inspiración natural, armonía natural”, en el que participaron 13 floristas de la provincia que recibieron su diploma acreditativo de la formación. El trabajo de las alumnas destaca por su creatividad y detalle en la elaboración de los arreglos florales.
EXPOSICIÓN
Ourense / “Polos sendeiros da lembranza”
La asociación de senderismo “A Corredoira”, activa desde 1992, recopila una selección de fotografías tomadas por sus miembros durante esta época en las diferentes salidas de campo que realizan. La muestra puede visitarse de forma gratuita en el vestíbulo de la biblioteca hasta el viernes.
ESTA SEMANA
A Rúa / Jornada de orientación
+Deporte La Región sigue con sus iniciativas para fomentar la práctica del deporte y la vida saludable con una jornada de orientación deportiva, que cada vez está tomando más protagonismo en la provincia. El evento es para mayores de 16 años y cuenta con el apoyo del Concello de A Rúa. Inscripciónes hasta el viernes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 4 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 3 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 2 de febrero?
COMERCIO LOCAL
A Feira do 2 en Valenzá
Lo último
COLABORACIÓN CIUDADANA
Desaparece un menor de 13 años vulnerable en Ourense
20 ANIVERSARIO DE ASTUREX
Los productos asturianos llegan ya a 150 países y se duplican las empresas exportadoras en dos décadas
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El embajador de Japón reafirma en DiploInnova Canarias el interés por el archipiélago