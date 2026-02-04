Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 4 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Un despliegue de “esperanza” contra el cáncer en la provincia

Con motivo del día mundial de la enfermedad, la Asociación Contra el Cáncer de Ourense impulsa una agenda de actos de concienciación. Bajo el lema “Brazalete de esperanza”, la jornada central tendrá lugar en la Calle del Paseo de Ourense, donde a las 11,00 horas se realizará la lectura del manifiesto, con mesas informativas también en los centros hospitalarios de la ciudad y actos en toda la provincia. En Verín y O Barco de Valdeorras, además de los puntos informativos en hospitales y plazas, se repartirán pulseras verdes y se instalarán marcos fotográficos para involucrar a la ciudadanía. La programación en O Barco culminará a las 20,00 horas en el Teatro Lauro Olmo, con la proyección benéfica de la película “El último suspiro”. El programa llegará también a las calles de Xinzo de Limia, A Rúa y Petín durante toda la mañana.

DÓNDE: VARIOS LUGARES

CUÁNDO: TODO EL DÍA

DIVULGACIÓN

Allariz / Daño cerebral

Charla sobre “Abordaje del daño cerebral adquirido”, abierta a todo el público, con el objetivo de informar sobre esta discapacidad y sus principales causas, como el ictus o el traumatismo craneoencefálico, y concienciar sobre su prevención. Impulsada por la asociación Dano Cerebral Galicia.

DÓNDE: FOGAR DOS MAIORES

CUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

CINE

Ourense / “Maspalomas”

Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas, pasando los días tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 18,00 Y A LAS 21,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Santiago Motorizado

Santiago Motorizado presenta “El Retorno” en un concierto en formato íntimo para disfrutar muy de cerca de su debut en solitario. El líder de Él mató a un policía motorizado mostrará en directo las canciones de un álbum profundamente personal que aborda el cine, los héroes que le inspiran, el fútbol y las sutilezas del amor.

DÓNDE: CAFÉ & POP TORGAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Muestra floral

El patio de la CEO acoge los trabajos florales del curso “Inspiración natural, armonía natural”, en el que participaron 13 floristas de la provincia que recibieron su diploma acreditativo de la formación. El trabajo de las alumnas destaca por su creatividad y detalle en la elaboración de los arreglos florales.

DÓNDE: CEO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

EXPOSICIÓN

Ourense / “Polos sendeiros da lembranza”

La asociación de senderismo “A Corredoira”, activa desde 1992, recopila una selección de fotografías tomadas por sus miembros durante esta época en las diferentes salidas de campo que realizan. La muestra puede visitarse de forma gratuita en el vestíbulo de la biblioteca hasta el viernes.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: HASTA EL VIERNES

ESTA SEMANA

A Rúa / Jornada de orientación

+Deporte La Región sigue con sus iniciativas para fomentar la práctica del deporte y la vida saludable con una jornada de orientación deportiva, que cada vez está tomando más protagonismo en la provincia. El evento es para mayores de 16 años y cuenta con el apoyo del Concello de A Rúa. Inscripciónes hasta el viernes.