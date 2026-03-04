PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 4 de marzo?
Proxección do documental “Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe”, dirixido pola catedrática da Universidade de Vigo María José Bravo Bosch reflectindo a relación do escritor ourensán coa súa contorna a través das diferentes viaxes que realizou e que lle serviron para a elaboración da primeira guía de Galicia, centrada na súa admiración pola paisaxe. A actividade enmárcase na programación do Ano Oteriano e pon en valor o xeito no que o autor respectaba a paisaxe que o rodeaba e como a incorporaba nos seus traballos. O proxecto está destinado a todo tipo de públicos e combina entrevistas e ficción cinematográfica dando como resultado unha peza divulgativa, pero tamén atractivo para a xente. A proxección, con entrada libre e gratuíta, contará coa actuación de María do Ceo.
ANIVERSARIO
Ourense / Santo Ángel
El colegio Santo Ángel celebra su centenario con la gala “Vuelo 100” (un viaje simbólico por su pasado, presente y futuro), en la que la comunidad educativa hará un repaso por estos 100 años de vida, en los que han ido viendo cambiar a la sociedad y la educación. Mañana, jueves, tendrán una Eucaristía en la iglesia de Fátima.
ENCUENTRO
Ourense / “Unha nova orde internacional”
Coloquio “¿Un nuevo orden internacional sin derecho internacional?”. Desorden internacional 4.0 y derecho internacional público. Participarán Belén Sánchez, Laura Movilla y Annina Cristina Bürgin, profesoras de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
CINE
Ourense / “La voz de Hind”
29 de enero de 2024. Voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, implorando ser rescatada. Mientras intentan mantenerla con vida, hacen todo lo posible por enviar una ambulancia.
CONFERENCIA
Ourense / Lama Gueshe Tenzing
El Lama Geshe Tenzing impartirá una conferencia sobre la comunidad budista de Ventosela y su proceso de reconstrucción tras el incendio. Reencuentro del monje budista con Galicia para ahondar en cómo la meditación, la compasión y la sabiduría, guían hacia la tranquilidad y armonía interna.
EXPOSICIÓN
Ourense / “Arsenal de la quimera”
El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad con protagonismo del mar y las ciudades costeras gallegas, reflejando la identidad marítima y funcionando como un antídoto frente a la rutina.
MAÑANA
Ourense / Foro La Región
Jorge Carrillo Menéndez presenta su primer libro, “Luchadoras”. Hijo del histórico dirigente Santiago Carrillo, en esta publicación se adentra en un relato íntimo que nace del compromiso con la historia, reconstruyendo las vidas de María y Carmen Menéndez, abuela y madre del autor, en episodios decisivos del XX.
