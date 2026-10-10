Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 10 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Más de 50 músicos unen sus voces en Ourense para luchar contra el cáncer

Hoy, sábado 10 de octubre

Ourense / Auditorio

A las 20:00 horas

Desde 10 euros

La delegación provincial de Ourense de la Asociación Española Contra el Cáncer organiza el concierto benéfico “Rockeiros solidarios by Rockin’1000 people”. El evento reunirá a más de 50 músicos y artistas sobre el escenario, convirtiéndose en uno de los mayores espectáculos de rock celebrados en la ciudad en los últimos años. Con un repertorio diseñado para todos los públicos y una duración aproximada de dos horas, la actuación promete una noche inolvidable en la que la música y la solidaridad irán de la mano. El objetivo es destinar la recaudación para apoyar programas de atención a pacientes y familiares, la investigación oncológica y las iniciativas de prevención y concienciación. Las entradas para el concierto, que aúna cultura, compromiso y lucha contra el cáncer, tienen un precio solidario de 10 euros y ya están disponibles a través de la página web de ataquilla.com.

Intensa jornada festiva en Barbadás para darle impulso al comercio local

Hoy, sábado 10 de octubre

Barbadás / Comercios y calles

Desde las 18:00 horas

Programa “Merca e degusta” para impulsar la hostelería y el comercio local. La propuesta incluye un concurso de pinchos, descuentos especiales y horarios comerciales ampliados, así como conciertos callejeros y actividades de ocio. El programa de hoy comenzará a las 18,00 horas con una amplia variedad de actividades lúdicas para todas las edades. Habrá talleres de pintura facial y juegos diseñados especialmente para las familias y las actuaciones de Tamara Pérez, Nuno Simoes y música tradicional.

Mercadillo solidario en apoyo al sector agrícola en la Festa da Pataca

De viernes a domingo

Vilar de Barrio / Praza do Toural

A las 10:00 horas

Entrada libre

Coincidiendo con la celebración de la Festa da Pataca, mercadillo solidario cuya recaudación será destinada íntegramente a la Asociación do Sector Primario de Galicia, como muestra de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por las sanciones derivadas de las movilizaciones y protestas relacionadas con el acuerdo UEMercosur.

Feira ReVive de artesanía sustentable con obradoiros, mostras e conversas

Sábado e domingo

Ribadavia / Rúas da vila

Ás 11:30 horas

Entrada libre

Feira ReVive, unha cita arredor da artesanía sustentable que convida a reutilizar materiais, transformalos e compartir coñecementos. A programación combina propostas para crear coas mans con espazos de encontro, arte e música. A feira abrirá as súas portas hoxe ás 11,30 horas e terá exposicións, obradoiros e charlas.

Degustación de cervezas internacionales

Hoy, sábado 10 de octubre

Verín / Parque da Preguiza

A las 18:00 horas

Entrada libre

Sexta edición de la Festa da Cervexa, que reunirá una amplia selección de bebidas y propuestas gastronómicas ofreciendo la posibilidad a vecinos y visitantes de degustar diferentes cervezas y encontrar opciones gastronómicas para todos los gustos en un mismo recinto. Se completa con una oferta gastronómica compuesta por doce puestos de hamburguesas gourmet, perritos calientes, pulpo á feira, churrasco, bocadillos, pizzas y opciones veganas. La oferta dulce se completará con churros, crepes y helados.