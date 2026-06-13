PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 13 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Complejo Deportivo de Monterrei acoge la primera edición del Ruxido Fest, una cita musical pensada para el público joven. El festival contará con las actuaciones de Egido, Dumore, Groove Amigos, Drimón y Marocha Grama. La organización habilita autobuses lanzadera desde Ourense para facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad del evento.
La Festa da Cunheira celebra una nueva edición con una programación dedicada a la cultura gallega y a la música tradicional. La jornada incluye actuaciones de grupos populares, cantos colectivos, animación infantil y actividades para todos los públicos, con la participación de asociaciones y agrupaciones musicales.
Dentro de las Xornadas de Literatura Fantástica Acercando las Linguas Ibéricas, se presenta la novela inédita de Antón Risco "Home". El acto estará a cargo de Antón Blanco e Tomás González y permitirá descubrir una obra desconocida del autor.
La Festa de San Antonio ofrece una jornada gastronómica con música, procesión y la tradicional comida de porco ao espeto. La celebración tendrá lugar en la plaza de San Antón a partir de las 22:30 horas, con un menú basado en esta especialidad.
El Xurés Bike Tour reúne a aficionados al ciclismo de montaña en una prueba que recorre diferentes zonas del parque natural. La competición atraviesa los municipios de Bande, Muíños y Lobios, con recorridos diseñados para poner a prueba la resistencia de los participantes.
La Casa dos Poetas acoge la presentación del libro "A música dos desprazados durante o longo século XVIII", del escritor local Javier Gándara Feijoo. El acto contará con una presentación literaria dentro de la programación cultural de Celanova.
Dentro de la programación cultural de O Carballiño se celebra una presentación con sesión vermú de "Carvalhoski. Kase, case un poeta", de Juan Carballo. La actividad combina literatura y encuentro con el público.
El festival RibeiroCreques continúa con talleres infantiles, exposiciones interactivas, representaciones teatrales y propuestas para todos los públicos. La jornada reúne a compañías y artistas dedicados al mundo de las marionetas y el teatro de objetos.
La programación paralela del festival incluye la representación de la obra "El legado", a cargo del grupo Telón Negro. La función forma parte de la oferta teatral del municipio durante el festival.
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