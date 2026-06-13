Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 13 de junio?

O Pereiro de Aguiar estrena la fiesta musical del Ruxido Fest.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

O Pereiro de Aguiar estrena la fiesta musical del Ruxido Fest

Sábado 13 de junio

O Pereiro de Aguiar / Complejo Deportivo de Monterrei

A las 22:00 horas / Entrada libre

El Complejo Deportivo de Monterrei acoge la primera edición del Ruxido Fest, una cita musical pensada para el público joven. El festival contará con las actuaciones de Egido, Dumore, Groove Amigos, Drimón y Marocha Grama. La organización habilita autobuses lanzadera desde Ourense para facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad del evento.

Cultura y música tradicional en la Festa da Cunheira

Sábado 13 de junio

Ourense / A Cunheira

Todo el día / Entrada libre

La Festa da Cunheira celebra una nueva edición con una programación dedicada a la cultura gallega y a la música tradicional. La jornada incluye actuaciones de grupos populares, cantos colectivos, animación infantil y actividades para todos los públicos, con la participación de asociaciones y agrupaciones musicales.

Allariz presenta una novela desconocida de Antón Risco

Sábado 13 de junio

Allariz / Fundación Vicente Risco

A las 18:30 horas / Entrada libre

Dentro de las Xornadas de Literatura Fantástica Acercando las Linguas Ibéricas, se presenta la novela inédita de Antón Risco "Home". El acto estará a cargo de Antón Blanco e Tomás González y permitirá descubrir una obra desconocida del autor.

De cena, en Puxedo habrá pinchos de porco ao espeto

Sábado 13 de junio

Lobios / Puxedo

Todo el día / 7 euros

La Festa de San Antonio ofrece una jornada gastronómica con música, procesión y la tradicional comida de porco ao espeto. La celebración tendrá lugar en la plaza de San Antón a partir de las 22:30 horas, con un menú basado en esta especialidad.

Puro ciclismo de montaña y resistencia en el corazón del Xurés

Sábado y domingo

Baixa Limia / Parque Natural do Xurés

Todo el día / Entrada libre

El Xurés Bike Tour reúne a aficionados al ciclismo de montaña en una prueba que recorre diferentes zonas del parque natural. La competición atraviesa los municipios de Bande, Muíños y Lobios, con recorridos diseñados para poner a prueba la resistencia de los participantes.

Un libro sobre la música del siglo XVIII llega a Celanova

Sábado 13 de junio

Celanova / Casa dos Poetas

A las 12:00 horas / Entrada libre

La Casa dos Poetas acoge la presentación del libro "A música dos desprazados durante o longo século XVIII", del escritor local Javier Gándara Feijoo. El acto contará con una presentación literaria dentro de la programación cultural de Celanova.

Carballo celebra una sesión vermú de literatura

Sábado 13 de junio

O Carballiño / Varios lugares

A las 12:30 horas / Entrada libre

Dentro de la programación cultural de O Carballiño se celebra una presentación con sesión vermú de "Carvalhoski. Kase, case un poeta", de Juan Carballo. La actividad combina literatura y encuentro con el público.

RibeiroCreques continúa con teatro y actividades infantiles

Sábado 13 de junio

Ribadavia / Varios lugares

Todo el día

El festival RibeiroCreques continúa con talleres infantiles, exposiciones interactivas, representaciones teatrales y propuestas para todos los públicos. La jornada reúne a compañías y artistas dedicados al mundo de las marionetas y el teatro de objetos.

El grupo Telón Negro representa "El legado"

Sábado 13 de junio

O Carballiño / Auditorio

A las 20:30 horas

La programación paralela del festival incluye la representación de la obra "El legado", a cargo del grupo Telón Negro. La función forma parte de la oferta teatral del municipio durante el festival.