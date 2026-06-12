Sigue en directo el Rally de Ourense 2026: tiempos y directo de la jornada del viernes

La Región te cuenta, minuto a minuto, la jornada del viernes del Rally de Ourense

Comienza la acción real sobre el asfalto ourensano con la disputa de las primeras especiales cronometradas de esta emblemática cita del S-CER. Sigue con nosotros, minuto a minuto, la evolución de los tiempos online y el rendimiento de los principales espadas del campeonato. No te pierdas ningún detalle de lo que ocurra durante la intensa jornada del viernes, ni la clasificación en directo.

La jornada del viernes marca el primer gran examen para los aspirantes al triunfo final del 59 Rally de Ourense. Tras las verificaciones y la ceremonia de salida, los pilotos afrontarán los primeros kilómetros contra el cronómetro en unas carreteras que volverán a poner a prueba tanto la velocidad como la estrategia de los participantes.

No te pierdas ningún detalle de lo que ocurra durante la intensa jornada inaugural del Rally de Ourense 2026.

Tramos del viernes, 12 de junio