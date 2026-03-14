PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 14 de marzo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
16 edición do Rali do Lacón Históricos, organizada pola Escudería Clásicos Arenteiro. A cita contará coa participación de 60 coches históricos. O punto de saída é a Praza da Veracruz, onde os vehículos estarán aparcados desde as 13,00 ata as 15,30 horas. Eta edición conta con máis equipos participantes que o ano pasado e os vehículos percorrerán 150 quilómetros polo Carballiño, Boborás, Carballeda de Avia, Leiro e Maside, cunha parada para un descanso de 45 minutos nas piscinas de Boborás para tomar algo. A partir das 13,00 horas do sábado, a organización realizará na Veracruz as verificacións técnicas e administrativas dos coches participantes. Ás 15,30 horas sairá o primeiro dos vehículos e está previsto que ás 20,35 horas comecen a chegar de novo. Ás 21,30 horas terá lugar a entrega de premios e ás 22,00 horas será a cea.
EXHIBICIÓN
Xinzo de Limia / Capoeira
El Club Deportivo Andarue organiza la exhibición de capoeira, un aarte marcial afrobrasileño que combina música, danza y expresión corporal. Durante el evento se realizarán masterclass, entrenamientos, rodas de capoeira y entrega de cordas, con la participación de 100 alumnos y referentes de grupos de Galicia y Portugal.
ACTIVIDADES
Nogueira de Ramuín / Taller de ecopercusión
La Asociación de Mulleres Rurais Ecos de Moura organiza un taller de ecopercusión impartido por el músico y percusionista Didier Díaz. La actividad, abierta a público de todas las edades, propone crear música con materiales reciclados y celebrar el Día de la Mujer. Al finalizar compartirán unos pinchos.
ANIVERSARIO
Vilamarín / Hermandad de Vinos Gallegos
La Hermandad de Vinos Gallegos celebra su 35 aniversario en el mismo lugar donde nació. El acto, con más de 70 inscritos, comienza con una cata comentada de cinco vinos y una ceremoniacon palabras del presidente, Nemésio Barxa, entronización de los nuevos irmandiños y homenaje a los que permanecen en Alemania.
DEPORTES
San Amaro / Ruta cabalar
Ruta de 20 kilómetros con parada en el castro de San Ciprián para merendar. Por la noche, a las 21,00 horas actuará la discomóvil Show y a las 22,00 horas será la cena, con un menú de chipirones, parrillada de carne, vino y postre con música de nuevo al finalizar.
TEATRO
Ourense / “N’a corredoira”
El Grupo de Teatro Xavier Prado “Lameiro” del Coral de Ruada representará la obra N’a Corredoira en una cita con el teatro popular gallego. Este grupo está integrado por actores y actrices pertenecientes al Coral de Ruada y otras ajenas unidos por un interés común en el teatro y la cultura gallega. Entrada gratuita hasta completar aforo.
CONCIERTO
Ourense / Recital lírico
Concierto lírico a cargo de la soprano Catina Bibiloni y el pianista Manuel Burgueras. En este concierto se podrán escuchar algunas de las arias de las óperas más significativas de la historia de la música, así como romanzas de zarzuelas y canción española. Dentro del festival Ourenclásica.
Contenido patrocinado
