Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 14 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un magosto cheo de tradición para toda a familia na Ínsua dos Poetas

Hoy, sábado 14 de noviembre

O Carballiño / Ínsua dos Poetas

A las 16:00 horas

Entrada libre

Quinta edición do magosto popular dos nenos e nenas organizado pola Fundación Ínsua dos Poetas, que conta cun espírito tradicional e un menú típico desta celebración, composto por castañas, chourizos, bica e bebida para o desfrute de todos. Xunto con esta aposta pola tradición, tamén haberá espazo para o lecer, con propostas pensadas especialmente para os máis pequenos da casa e nun espazo natural e cultural como o é a Ínsua dos Poetas. Deste xeito, instalaranse xogos infantís e atraccións como os anos anteriores, que permanecerán dispoñibles ata o final da xornada, ás 19,00 horas. Para completar a oferta, a programación incluirá un espectáculo de maxia, ao que se sumará a música de DJ Tibu, encargado de amenizar o evento durante toda a tarde. A entrada é de balde e aberta a todos os públicos.

Los recuerdos de un "neno labrego" suben al escenario del Teatro Principal

Hoy, sábado 14 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 12 euros

El Centro Dramático Galego sube a escena el clásico "Memorias dun neno labrego", la historia de Balbino, hijo de labradores pobres, que crece en un mundo de silencios, trabajo y obediencia. El espectáculo sigue su voz sincera y sensible mientras narra la vida cotidiana en una aldea gallega de los años 40 con la escuela, la familia, los sueños frustrados, las injusticias sociales y el deseo constante de huir de un destino ya escrito, todo ello a través de los recuerdos del protagonista. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Taller práctico de fisioterapia para conmemorar el Día del Prematuro

Martes 17 de noviembre

Ourense / CHUO

A las 13:00 horas

Entrada libre

Con motivo del Día del Prematuro, taller práctico "Pequeños grandes comienzos: un espacio para crecer y acompañar". La jornada comenzará a las 13,00 con un encuentro entre sanitarios y familias. A las 17,00 horas comenzará la sesión con la fisioterapeuta pediátrica y respiratoria, María Bernárdez, y el fisioterapeuta pediátrico y de lactancia, Fernando González.

Doble cita musical del Conservatorio para celebrar a la patrona Santa Cecilia

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre

Ourense / Conservatorio

El Conservatorio Profesional de Música celebra la festividad de Santa Cecilia con una programación especial. La cita del martes será a las 19,00 horas con un concierto de alumnos y profesores. El miércoles, a las 18,50 horas, actuación de la Orquesta de Grado Profesional. El objetivo es reivindicar el valor de la música como expresión cultural y artística.

Teatro lleno de humor y retranca en lo cotidiano

Domingo 15 de noviembre

Verín / Auditorio

A las 19:30 horas

5 euros

Nueva cita del festival de teatro "Entreculturas" con el grupo de teatro Silvardeiras, que presentará "Tal carro vai como estadullos leva", una propuesta compuesta por diez escenas, algunas inspiradas en relatos del libro "Instrucións para tomar café", de Manuel Núñez Singala, y otras creadas por el propio grupo. A través de situaciones cotidianas, conflictos vecinales, costumbres y comportamientos humanos, la obra entrelaza una serie de historias llenas de humor y retranca.

HOY EN OURENSE

Ourense / Literatura

Taller de escritura con el autor de la saga "Compostela", Francisco Narla, dedicada al Camino de Santiago.

Dónde: Espazo Nobel

Cuándo: A las 17:00 horas

Allariz / Música

Concierto de la agrupación coral Torrecanto con música africana y del Oratorio Navidad de Camille Saint Saëns.

Dónde: Santa Mariña de Augas Santas

Cuándo: A las 19:30 horas

Ourense / Música

Concierto de Mariagrep y Mundo Prestigio presentando "Voy a pensar en ti", segundo adelanto del que será su EP conjunto. Entradas desde 13 euros en dice.fm.