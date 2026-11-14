El muro de las urnas

Se acerca la hora de la verdad. Será el próximo día 29 cuando el famoso y triste muro se someta a las urnas y será entonces cuando los españoles dirán, de verdad, lo que desean.

Las encuestas conocidas, y las no conocidas, indican que el PP será, otra vez, el primer partido de España. Cuando las leemos y analizamos, ponemos atención a los porcentajes de cada fuerza política y los escaños que previsiblemente pueden conseguir. Es verdad. Comparecen los partidos políticos, cada cual con sus líderes, sus propuestas y sus estrategias, pero una vez vistos los datos antes señalados, la suma que importa, la que prevalece, la que genera expectativa y tensión, es la del muro. O, mejor dicho, la suma de quienes están dentro o fuera del muro.

Es ese muro el que se somete a las urnas. Fue ideado y gestionado sin fisura alguna por el Gobierno de coalición progresista y por todos aquellos que, a lo largo de estos años, le han acompañado; a veces con aspavientos, con ciertas distancias, pero acompañantes al fin y al cabo. Los que están a ese lado del muro -es decir, la izquierda en todas sus versiones- han decidido lo que es correcto, lo que vale y no vale, y todo ello con una supuesta supremacía moral que niegan a todos aquellos que no comulgan con lo que ellos creen moralmente aceptable. Es ese muro excluyente el que hay que derribar para sustituirlo por caminos por los que todos podamos transitar en libertad.

No se podrá decir que ese lado del muro no ha puesto toda la carne en el asador para movilizar a sus gentes, un tanto adormiladas y, en muchos casos, tragadas por un Pedro Sánchez que, como es lógico, ha decidido ir a por todas.

Dos semanas dan mucho de sí y por ello se hace necesaria una dosis importante de serenidad

Al otro lado del muro está la derecha en sus dos versiones: el PP y Vox, partido este que está a la derecha de la derecha convencional, de la misma manera que el PSOE, o más exactamente el sanchismo, ha convivido con su izquierda. “Somos más”, dijo Sánchez en la misma noche de las elecciones del 23. Esto es justo, aunque sumen, lo que no debe decir Feijóo. El no decirlo sería el primer paso para ir ablandando el nefasto muro que ha dividido a España, que ha convertido en enemigo al adversario y que ha colocado en la cuneta no al PP, sino a millones de españoles que se han sentido excluidos porque, a lo largo de estos años, o veías el mundo y la vida como la izquierda decía o eras un facha.

Las vísperas de esta campaña, ya iniciada oficialmente, han sido agotadoras y tristes. Los ciudadanos, al menos millones de ciudadanos de cualquier ideología, llegan cansados a las urnas, pero por mucho cansancio que haya, por desesperanza que exista en amplios sectores de la sociedad, hay que ir a votar. Hay que hacerlo sin temor al triunfo de unos u otros. Es a los ciudadanos a quienes les toca administrar sus posibles miedos, porque será el miedo al adversario un vector de los discursos de unos y otros.

Dos semanas dan mucho de sí y por ello se hace necesaria una dosis importante de serenidad. A ello, sin perder la pasión, la discrepancia ni la crítica, deberían contribuir todos con algo que no cuesta dinero, como es modular el lenguaje. Las palabras no se las lleva el viento. Persiguen a quienes las pronuncian y, si de algo estamos hartos, muy hartos, es de ese lenguaje que habla de Gobierno criminal o de un retroceso a la Guerra Civil, sin olvidar la perla de la portavoz del Sindicato de Inquilinas asegurando que, si gana la derecha y la extrema derecha, a los homosexuales podrían llegar a darles un tiro en la nuca.

El dichoso muro ha envilecido la política, cuando la política es un arte para hacer el bien, para unir y no desunir. Las urnas nos esperan y no se les puede dar plantón.