PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 18 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
“Encontro galego de deseño”, organizado por la Asociación Galega de Deseño (DAG) y con la Fundación Vicente Risco como escenario. Pensadas con la vocación de descentralizar los eventos de este ámbito acercando profesionales y disciplinas a localidades más pequeñas, fuera de las urbes que acostumbran a acoger este tipo de actividades, con el objetivo de hacer comunidad y trabajar por el interés común al tiempo de conocer recursos culturales y patrimoniales de Galicia. Contarán con la participación del diseñador de producto Ismael Velo, la directora de arte Steph Wurm, la creadora textil Idoia Cuesta o el ingeniero agrícola Francisco Pedras, entre otros. El programa se desarrollará durante toda la jornada con presentaciones de proyectos y mesas redondas desde las 10,15 horas. Tras la comida de convivencia, los asistentes podrán realizar visitas guiadas al Museo Galego do Xoguete o el Museo da Moda, finalizando con un paseo por las calles históricas de Allariz o la ribeira del río Arnoia.
Nueva edición del tradicional Festival Solidario organizado por la Escuela Municipal de Música de Barbadás, un concierto benéfico que cada año se dedica a una entidad social diferente. En esta undécima edición, en la que participan 120 músicos, entre alumnos y profesores, los beneficios de la recaudación se destinarán a la Asociación Morea de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales Graves. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir en el punto de información del Centro Comercial Ponte Vella, situado en la primera planta.
Mesa redonda “Informar desde o lume. Xornalismo e incendios forestais”, organizada por el Colexio de Xornalistas, con profesionales con experiencia en el tratamiento informativo de los incendios; entre ellos, el periodista Miguel Cao, de La Región.
IV Gala Solidaria por Eles TEA, con un espectáculo donde la música, el baile y la solidaridad crean un momento único. En esta ocasión con La Pedreira como madrina de la gala, una mujer luchadora, artista y referente. Colaboraciones también con Fila 0.
Actuación del mago Marcos Waldemar, campeón español de magia y semifinalista del concurso televisivo Got Talent. Los inicios del artista, natural de Portomarín (Lugo), están ligados al Festival de Magia de Carballiño, que ahora visita con su gira “Inherente”, que narra la trayectoria de Waldemar y su tío mago, el Conde de Waldemar a través de la comedia, el teatro y la magia, para mostrar al público la historia de ambos artistas. Entradas a la venta en Entradium.com.
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