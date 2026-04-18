Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 18 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Allariz acoge los proyectos del Encuentro del Diseño Gallego

Sabado 18 de abril

Allariz / Fundación Vicente Risco

Todo el día

Con inscripción

“Encontro galego de deseño”, organizado por la Asociación Galega de Deseño (DAG) y con la Fundación Vicente Risco como escenario. Pensadas con la vocación de descentralizar los eventos de este ámbito acercando profesionales y disciplinas a localidades más pequeñas, fuera de las urbes que acostumbran a acoger este tipo de actividades, con el objetivo de hacer comunidad y trabajar por el interés común al tiempo de conocer recursos culturales y patrimoniales de Galicia. Contarán con la participación del diseñador de producto Ismael Velo, la directora de arte Steph Wurm, la creadora textil Idoia Cuesta o el ingeniero agrícola Francisco Pedras, entre otros. El programa se desarrollará durante toda la jornada con presentaciones de proyectos y mesas redondas desde las 10,15 horas. Tras la comida de convivencia, los asistentes podrán realizar visitas guiadas al Museo Galego do Xoguete o el Museo da Moda, finalizando con un paseo por las calles históricas de Allariz o la ribeira del río Arnoia.

Festival solidario de la Escuela de Música de Barbadás en el CMUS

Sábado 18 de abril

Ourense / Conservatorio

A las 19:00 horas

5 euros

Nueva edición del tradicional Festival Solidario organizado por la Escuela Municipal de Música de Barbadás, un concierto benéfico que cada año se dedica a una entidad social diferente. En esta undécima edición, en la que participan 120 músicos, entre alumnos y profesores, los beneficios de la recaudación se destinarán a la Asociación Morea de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales Graves. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir en el punto de información del Centro Comercial Ponte Vella, situado en la primera planta.

El tratamiento informativo de los incendios, a debate

Sábado 18 de abril

Ourense / Liceo

A las 12:00 horas

Entrada libre

Mesa redonda “Informar desde o lume. Xornalismo e incendios forestais”, organizada por el Colexio de Xornalistas, con profesionales con experiencia en el tratamiento informativo de los incendios; entre ellos, el periodista Miguel Cao, de La Región.

Música y compromiso social en la IV gala “Por eles TEA”

Sábado 18 de abril

Ourense / Auditorio

A las 18:30 horas

10 euros

IV Gala Solidaria por Eles TEA, con un espectáculo donde la música, el baile y la solidaridad crean un momento único. En esta ocasión con La Pedreira como madrina de la gala, una mujer luchadora, artista y referente. Colaboraciones también con Fila 0.

Show de Marcos Waldemar y su magia teatral

Sábado 18 de abril

O carballiño / Auditorio

A las 20:00 horas

14 euros

Actuación del mago Marcos Waldemar, campeón español de magia y semifinalista del concurso televisivo Got Talent. Los inicios del artista, natural de Portomarín (Lugo), están ligados al Festival de Magia de Carballiño, que ahora visita con su gira “Inherente”, que narra la trayectoria de Waldemar y su tío mago, el Conde de Waldemar a través de la comedia, el teatro y la magia, para mostrar al público la historia de ambos artistas. Entradas a la venta en Entradium.com.