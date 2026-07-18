Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 18 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

A Festa da Palabra celebra su mayoría de edad en la Ínsua dos Poetas

Sábado 18 de julio

O Carballiño / Ínsua dos Poetas

A las 11:30 horas

La Fundación Ínsua dos Poetas celebra la 18 edición de la Festa da Palabra, un evento que rinde homenaje a la lírica gallega medieval a través de la figura de Fernán Paez de Talamancos, con un amplio programa dedicado a María Arboleda. La jornada incluye música a cargo del Grupo Trovare, la presentación de la obra "Do amor salgado", de Modesto Fraga, y "Da cor da soidade. Poesía reunida", de Luís G. Tosar, además de la entrega de premios a Fina Casalderrey, la Sociedade Galega de Historia Natural, el Club Ciclista de Maceda, Bieito Ledo, Arturo Lezcano, Praza Pública y Alfonso Ludeña. La celebración finalizará con una comida de hermandad. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse por un precio de 25 euros.

Oseira se llena de magia con velas para un concierto de música clásica

Sábado 18 de julio

Cea / Monasterio de Oseira

A las 20:00 horas / Desde 20 euros

El Real monasterio de Oseira y su pueblo.

El Monasterio de Santa María la Real de Oseira acoge el concierto "A la luz de las velas", una experiencia que iluminará el templo con miles de velas para crear una atmósfera única entre los muros de este histórico cenobio fundado en el siglo XII. El recital ofrecerá algunas de las obras más conocidas del repertorio clásico y permitirá disfrutar de la música en un espacio con cerca de 900 años de historia. Las entradas están disponibles en la plataforma Ataquilla.

La comunidad colombiana celebra su cultura con dos días de programación

Sábado 18 de julio

Ourense / Obispado

Desde las 12:00 horas

La comunidad colombiana de Ourense celebra la Fiesta de la Independencia de Colombia con un programa repleto de actividades culturales, gastronómicas y musicales. Durante la jornada habrá bailes tradicionales, actuaciones musicales, juegos, comida típica y propuestas para toda la familia, en una cita que busca compartir y poner en valor las raíces y tradiciones del país.

Tremiñá regresa a la Edad Media con su tradicional mercado histórico

Sábado 18 de julio

O Barco / Tremiñá

A las 11:00 horas

La parroquia de Veigamuíños viaja de nuevo a la Edad Media con la celebración de la 18 edición del Mercado Medieval, que comenzará con la apertura de los puestos de venta y la lectura del pregón inaugural en la histórica Ponte Pompeira. A lo largo del día se celebrarán un torneo de bolos, talleres, olimpiadas y música tradicional.

Maceda acoge una charla sobre prevención de incendios

Sábado 18 de julio

Maceda / Salón de plenos

A las 20:30 horas

El salón de plenos de Maceda acoge la mesa redonda "A prevención dos lumes no territorio e a figura dos montes veciñais", un encuentro que busca abrir un espacio de diálogo sobre la prevención de los incendios forestales, la gestión sostenible del territorio y el papel de los montes vecinales en la conservación del paisaje y el desarrollo del rural gallego. La sesión contará con la participación de técnicos ambientales con amplia experiencia en la materia y está organizada por la Asociación Ecoloxistas Galegos.

Viaje fotográfico hacia el futuro con Xosé Lois Vázquez

Sábado 18 de julio

Esgos / Galería Searte

A las 20:30 horas

La Galería Searte inaugura la exposición "Metástase (notas)", una muestra fotográfica de tintes futuristas del artista Xosé Lois Vázquez. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de octubre y propone un recorrido visual por una serie de imágenes que exploran una mirada contemporánea y de proyección hacia el futuro.

Summer Expo llena O Corgo de motor y música

Sábado 18 de julio

O Corgo

Todo el día

Summer Expo reúne durante toda la jornada a los amantes del motor con una exposición de vehículos de alta gama, camiones y foodtrucks. La programación se completa con actuaciones musicales a cargo de DJ Tato y DJ Bauty, convirtiendo el evento en una cita de ocio para todos los públicos.

Sueños de Ítaca ofrece un concierto en O Carballiño

Sábado 18 de julio

O Carballiño / Plaza Mayor

A las 20:30 horas

El grupo Sueños de Ítaca participa en el ciclo "Feito no Carballiño" con un concierto en el que presentará un repertorio de pop y pop-rock indie. La formación, con más de diez años de trayectoria musical, acercará al público algunas de las canciones más representativas de su carrera.

La Xove Orquestra Ourensanía actúa en Sobrado do Bispo

Sábado 18 de julio

Barbadás / Iglesia de Sobrado do Bispo

A las 20:00 horas

La Xove Orquestra Ourensanía, acompañada por María Mendoza y Rafael Yebra, ofrecerá el concierto de clausura y el acto final del festival EmularT en la iglesia de Sobrado do Bispo, poniendo el broche final a la programación cultural del certamen.