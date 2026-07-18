La hora del cuerpo a cuerpo

POR BANDERA

Hay que aprovechar, que por fin estos días se puede uno vestir con la bandera española sin ser sospechoso de no sé qué bobadas, en este bendito país donde, como dijo tiempo atrás mi compadre Javier Quero –y se equivocaba- “no cabe un tonto más”. Claro que cabe. En medio de la explosión de banderas, bufandas y pulseras –“es por la Selección, no por facha”, dicen los más tontos de todos- alrededor de ciudadanos anónimos, encontramos a Aitana, Penélope Cruz, Rosalía, los Beckham, o Sergio Ramos, apoyando a España y vistiéndose con los colores de la rojigualda. También Javier Bardem fue a ver a la Selección, pero, tras vestirse en el estadio con la camiseta de los colores de la nación, se vio obligado a publicar un mensaje en sus redes sociales justificando que, en realidad, lo hizo porque apoya una España “plural y progresista”. Hay algo insoportablemente cansino en los complejos de cierta izquierda española, incapaz de comprender que los símbolos nacionales son, eso, nacionales, es decir, de todos, y son motivo de celebración y unión, no de división. No hay manera. Nunca lo entenderán. Qué pereza de gente. Y qué vacío y orfandad en los millones de españoles progresistas que, por supuesto, están orgullosos de ser españoles. En contraste, a Tamara Falcó le queda de perlas la bandera de España, no le asoma complejo alguno, y dudo que a continuación publique un mensaje en Instagram por si alguien se ha sentido ofendido por el rojo y el amarillo. Vayan a esparragar.

KIRA SIEMPRE GANA

Gran incógnita para medianas edades para estos días de verano: ¿se puede ser guapo toda la vida? No sabemos cómo transcurrirán las próximas décadas de Kira Miro, pero lo cierto es que sigue atrayendo todas las miradas allá donde va. Cine Callao, Madrid. Día del Carmen. Estreno de la película “Tres de más”. Macarena Gómez, Cecilia Gessa, Norma Ruiz y un sinfín de guapas –supongo que también había guapos- posando en el photocall, pero los focos se fueron todos hacia la actriz de Santa Brígida, una vez más. Como siempre. Viva la vida. No sé a ustedes, pero a mí la belleza me pone de buen humor.

EN FORMA

Con un sol de justicia sobre el cráneo y sus 49 años –yo con cuatro menos, tengo diez más-, Cayetano Rivera fue fotografiado en el centro de Madrid mientras se disponía a iniciar su habitual rutina deportiva, que incluye correr por el parque como si le persiguiera un león, además de exhibir firmes pectorales ante los nada casuales paparazzi. Leo que, además de trotar, incluso en vacaciones, mantiene una férrea disciplina diaria consistente en hacer extensiones de cuádriceps en una máquina, numerosas planchas, y el famoso ejercicio “supermán”, que no consiste en arrojarse al aire y tratar inútilmente de volar, sino en poner la postura del famoso superhéroe, pero apoyando el bandullo sobre una esterilla –que a su vez debe estar extendida sobre el suelo; lo aclaro porque cada vez tengo menos en confianza en la capacidad de entender el español de una parte nada desdeñable de la raza humana contemporánea, y tampoco quiero que nadie pierda los dientes por mi culpa. Cayetano hace estos tres ejercicios, después de va a correr, e imagino que, a continuación, se pasará el resto de su día de vacaciones en un spa bebiendo champán, y comiendo ostras con bebidas isotónicas. Estoy agotado, tengo agujetas, y me palpita una ceja, solo de pensarlo.

LOS MÁS MORENOS

Cada año, el Starlite Occident de Marbella es el festival al que van todos los famosos, bien avanzado el verano, a lucir moreno y modelito nuevo. Este miércoles acogió además el concierto de una de esas icónicas e inmortales figuras de la música en español, Juan Luis Guerra. Anne Igartiburu, Alma Cortés Bollo, Sandra García-Sanjuan, India Martínez, Antonio López y Solange Janssens, entre otros, se desgañitaron con las canciones del cantante dominicano. Pero en la pugna por ser los más morenos y mejor vestidos, no hay discusión, los vencedores fueron Paula Echevarría y su pareja, Miguel Torres. De hecho, he repasado una a una las fotos de la noche, y en todas parece que han salido de casa ataviados con un filtro tostadito de Instagram.