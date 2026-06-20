PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 20 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Entrega do premio da terceira edición do Certame Literario Tovar, que este ano recaeu no poema “Raíz de pereira” de María Carmen Gómez García. A autora, natural de Ventosela, é profesora xubilada de Lingua e Literatura Galegas e impartiu clases durante 32 anos no IES Lagoa de Antela en Xinzo, participando activamente en proxectos relacionados coa lingua e co patrimonio inmaterial da comarca.
Na entrega do galardón participarán alumnos do colexio CEIP Carlos Cid Arregui de Rairiz de Veiga, que recitarán poemas do autor limiao. A convocatoria deste concurso literario Antón Tovar por parte do Padroado do Museo da Limia pretende ser unha renovada chamada á sociedade galega para que valore o amplo legado creativo do autor ourensán.
El jardín del Gran Balneario de O Carballiño acogerá una actividad de yoga abierta a todos los públicos, que se desarrollará en un entorno natural para difundir los beneficios para cuerpo y mente de esta práctica ancestral. No es necesario inscribirse ni llevar material, ya que lo proporcionará la organización. A partir de ahora, las actividades semanales de yoga y pilates se realizarán en los jardines del Gran Balneario, en lugar de en el Pabellón Municipal y desde julio los horarios se adaptarán a la temporada estival.
Concerto dos Amigos da Coral De Ruada, no que, ademais do grupo de voces participará tamén o grupo instrumental, o de baile e a Escola de Instrumentos Populares Virxilio Fernández, xunto á pianista Irma Fernández Alonso e a Banda de Música e Cultura de Galicia. Ademais dos respectivos repertorios, interpretarán todos xuntos “Ourense no solpor”, de Manuel de Dios.
A Federación de Ateneos de Galicia réndelle homenaxe a Ramón Otero Pedrayo con ocasión do 50 aniversario do seu pasamento e o centenario da publicación da súa “Xeografía de Galicia”. O acto consisitirá nunha ofrenda floral, recitais, música e a proxección do documental de María José Bravo. Haberá xantar e visita para socios.
Cursos de iniciación a la artesanía del trabajo del cuero y la impresión textil impartido por la experta artesana Antonina Kadyrova, del taller AK de Vigo. La actividad está orientada a la creación de un colgante de trébol, un accesorio decorativo y funcional inspirado en formas orgánicas y elementos naturales. Para participar es necesario inscribirse en la página web de la Fundación Artesanía de Galicia y tiene un precio de 25 euros. El próximo sábado habrá otra actividad de estampados en algodón.
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