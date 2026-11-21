Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Blues, rock, folk y las raíces de la música americana con Chris Jagger

Hoy, sábado 21 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 13 euros

Concierto de Chris Jagger, un músico con identidad propia y más de cincuenta años de carrera. Aunque es el hermano menor de Mick Jagger, ha desarrollado un camino independiente, explorando el blues, el rock, el folk y las raíces de la música americana. Nacido en Dartford (Inglaterra) en 1947, creció rodeado de la pasión por el rhythm & blues que también marcó los primeros años de los Rolling Stones, pero siempre se mantuvo alejado del foco mediático.

Desde su debut en solitario en los años setenta, ha publicado varios álbumes en los que combina blues eléctrico y acústico, swing de Nueva Orleans, country y folk celta. Su voz grave y expresiva, su guitarra acústica y su conocimiento de la tradición del blues americano le han permitido ganarse el respeto de críticos y músicos. Entradas en ataquilla.com.

Fiesta infantil con juegos y sorpresas de recaudación de fondos para Alcer

Hoy, sábado 21 de noviembre

Ourense / Paco Paz

A las 16:30 horas

10 euros

DivertiAlcer es la fiesta infantil solidaria organizada por Alcer Ourense, dirigida a familias con niños y niñas de entre 3 y 12 años. La programación ofrece una tarde de juegos, hinchables, actividades, sorteo de regalos y merienda, con opciones sin lactosa, sin gluten y adaptadas a las necesidades de las personas con enfermedad renal. Además de ser un espacio de ocio y encuentro para las familias, esta iniciativa busca dar visibilidad a la enfermedad renal y al trabajo que desarrolla Alcer en apoyo a las personas con enfermedad renal.

El festival Xociviga reúne este año 25 producciones de 20 países diferentes

Del 25 al 28 de noviembre

O Carballiño / Auditorio

La capital del Arenteiro se prepara para la nueva edición del Festival Internacional de Curtametraxes Xociviga, que este año llega una propuesta diversa que reúne un total de 25 producciones de 20 países diferentes que competirán en el certamen en tres sesiones cada uno de los días 26 y 27, y otras dos el día 28. La principal novedad será una sesión especial de cine de terror, prevista para el viernes 27.

La coral Os Soñadores celebra a santa Cecilia con música en Santa Eufemia

Domingo 22 de noviembre

Ourense / Santa Eufemia

A las 19:30 horas

Entrada libre

Concierto de santa Cecilia con la actuación de la Coral Polifónica “Os Soñadores” y su director Tony Pérez. Será al finalizar la eucaristía y ofrecerán una selección de temas de diferentes autores y estilos. Todo ello para celebrar a la patrona de los músicos, la música y de todas las personas que la aman.

Dos días de teatro en Celanova con la compañía Deimos

Hoy y mañana

Celanova / Refectorio

Varios horarios

Entrada libre

Festival de teatro “Onde o teatro se chama Celanova”, una propuesta impulsada por la compañía Deimos con dos representaciones. La primera será esta tarde, a las 19,00 horas con “Calderón, ¿enamorado?”, comedia de enredo que imagina al mayor dramaturgo del Siglo de Oro como protagonista de una de sus propias historias. El domingo, a las 20,00 horas, “Criaturas”, de Roberto Vidal Bolaño, un espejo deformado donde humor y reflexión se dan la mano entre el mito de Prometeo, Frankenstein y las calles.