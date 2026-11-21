Existe una importancia oficiosa en ejecutar algunas costumbres antes de salir de casa. Asegurarse de llevar ropa interior buena, que los calcetines no empiecen a transparentar en el límite del pulgar. Comprobar que el DNI está en la cartera. Que no está caducado también. Usar desodorante, sobre todo en las axilas, que es donde acostumbran a reunirse todos los olores.

Uno nunca sabe dónde puede asaltarle el amor. O un accidente. O el deseo incontrolable de probarse distintos modelos de calzado.

Mi madre, por suerte, siempre mantuvo en mí la atención alerta. A los 14 años me ayudó a evitar el olor que desprende el cuerpo con aroma muy similar a la empanada del pueblo que lleva mucha cebolla.

Olor adolescente. Condena ineludible.

Fue por eso que cuando subí al Alsa dejé un acceso sencillo a las toallitas húmedas, a los Smint y a la cartera. Por los nunca se sabe.

El viaje transcurrió igual que una película de Nolan: al principio disfrutas mirando, al final te duele el culo de estar ahí tanto tiempo.

No tuve en cuenta, lo reconozco, mi necesidad incontrolable de ingerir cantidades grandes de agua en los viajes. Que el Alsa tiene un recuncho al que llaman baño. Que, si vas, el pis te sale haciendo efecto aspersor.

La llegada a la estación de A Coruña fue accidentada porque ya se sabe que cuando acecha la prisa todo son inconvenientes. Una señora me bloqueaba la escalera de salida, porque todavía existen algunos autubuseros que no permiten bajarse por la parte de delante. Y otro, ya en tierra, me pidió que le ayudase a coger su maleta, en la que debía traer su colección de rocas exóticas a juzgar por el peso y la dureza.

Subí corriendo la escalera que une las dársenas con la parte comercial de la estación. Aunque de comercial ya apenas quedaba nada. Un puestecillo con la prensa del día. Con revistas atrasadas de los 00s y algunas botellas de agua del Spar.

Los lavabos, claro, estaban todos ocupados. Las puertas cerradas. En los urinarios de pared varios hombres observaban de pie las pintadas frente a ellos.

“Busco aparato grande para sexo gratuito”. “Manolo, servicio a domicilio. Reserva por WhatsApp”.

Un tipo trajeado, de pronto, salió de uno de los cubículos individuales e hizo un gesto aclarando que me cedía el turno pues él había terminado. Me apresuré sin parecer ansioso. La sorpresa fue su ingreso tras de mí al tiempo que cerraba de nuevo la puerta. Cuando me giré lo vi allí. Señalándome con dureza y sin la necesidad de usar los dedos de las manos. Acontecido no pude evitar reparar en la irreprochable canonicidad de sus partes.

Por mi falta de interés en su propósito le pedí disculpas complacido y salí de allí mientras, sin apenas aliento, otro hombre saludaba y accedía a la pieza parsimonioso.

Pactos silenciosos con final feliz.

Que te tenga cuidado el amor, nunca sabe dónde lo vas a asaltar.