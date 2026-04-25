Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 25 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Amencer celebra su tradicional y solidario “Camiño á fama”

Hoy, sábado 25 de abril

Ourense / Salesianos

a las 18:00 horas / 3 euros

XVI edición del festival benéfico “Camiño á Fama”, organizado por la asociación juvenil Amencer. El festival, que se desarrollará entre las 18:00 y las 20:30 horas, contará con la presencia de diversos grupos de danza y música de la ciudad de Ourense y alrededores. Entre ellos estarán grupos y escuelas como Don’t Stop, Espacio Muma’s, Coppelia, Estilo Libre, Escola Deportiva Concello de Celanova, Centro Sociocomunitario do Carballiño, además de actuaciones propias. Habrá un jurado, formado por profesores y especialistas en música, danza y expresión corporal, que evaluará las actuaciones para otorgar los premios. La recaudación se destinará íntegramente a los campamentos urbanos de la ciudad de Ourense, organizados por la asociación juvenil Amencer. Las entradas se pueden adquirir en Amencer o en taquilla antes de la actuación. También es posible colaborar con entradas de fila 0.

El Ensemble de Música Antigua del CMUS visita el instituto de Celanova

Hoy, sábado 25 de abril

Celanova

IES Celso Emilio Ferreiro

a las 12:00 horas / entrada libre

El Conservatorio de Música de Ourense finaliza las actividades de la Semana da Música Antiga con un concierto en la biblioteca del IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova. El Ensemble de Música Antigua, cuya trayectoria comenzó en 2019, se ha consolidado como un grupo de referencia en el CMUS y constituye una excelente oportunidad para acercarse al repertorio de la música antigua interpretada con criterios historicistas. En el recital interpretarán una selección de temas de autor centrada en compositores antiguos.

Vilamartín de Valdeorras promueve la economía circular com “Recicl’arte”

Hoy, sábado 25 de abril

Plaza de Vilamartín de Valdeorras

a las 11:00 horas / entrada libre

Nueva edición del mercadillo “Recicl’arte”, enmarcado en la programación de las fiestas de San Jorge. En la propuesta comercial los asistentes encontrarán artículos de artesanía, productos típicos, objetos de segunda mano y todo tipo de oportunidades. El objetivo es promover la economía circular y la conciencia sobre el consumo en la sociedad. Todo ello amenizado por una sesión vermú.

Isabel Bugallo presenta “25 de abril” en el Centro Comercial Ponte Vella

Hoy, sábado 25 DE abril

Ourense / CC Ponte Vella

a las 20:00 horas

La periodista y escritora Isabel Bugallo presenta esta tarde su libro “25 de abril” en el centro comercial Ponte Vella. En este libro recoge el drama de una mujer norteamericana que tras un período de desconexión con el mundo masculino decide descargarse una aplicación de citas. En este entorno conoce a un hombre que marcará el curso posterior de la novela.

Cita con la artesanía en San Lázaro

Hoy, sábado 25 de abril

Ourense / parque de San Lázaro

hasta el 3 de mayo

entrada libre

Nueva edición de la Feira de Artesanía, organizada por la Asociación de Artesáns de Ourense - Adao, en la que participan más de una decena de artesanos con trabajos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética y textil. La apertura oficial será a las 12,00 horas con la Real Banda de Gaitas y se entregarán los premios del concurso del cartel oficial. Durante el fin de semana habrá también talleres de construcción de guitarra clásica por Marcos Domato Luthier el sábado y plegado artístico en libro con Mioco el domingo.