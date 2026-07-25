Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 25 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Música y humor para festejar con el Entroido de verano en Maceda

Hoy, sábado 25 de julio

Maceda / calles de la villa

A las 17:00 horas

Las calles de Maceda vuelven a llenarse de color, disfraces y ambiente festivo con la celebración de una nueva edición, y ya van 17, de su ya tradicional Entroido Quente. La jornada arrancará por la tarde con el Rally do Humor a las 17,00 horas, seguido media hora más tarde por su versión infantil. A partir de las 20,00 horas, la charanga BCB tomará las calles de la villa para amenizar el ambiente con un pasarrúas, dando paso al plato fuerte de la noche, que llegará a las 23,00 horas con la celebración de la final de la Batalla de Gallos.

Ya a medianoche, la protagonista será la música con los conciertos de Mekanika Rolling Band, Ataca Paca, DJ Paulo Seoane y, de nuevo, la charanga BCB. Además, la organización ofrece una zona de acampada gratuita para todos los asistentes que deseen disfrutar de la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

O Carballiño ensalza los vinos de la zona y los marida con música en directo

Hoy, sábado 25 de julio

O Carballiño / Plaza Mayor

12:00 a 15:00 y 20:00 a 00:00 horas

Entrada libre

Tercera edición de la “Mostra de viños”, un evento que cada verano destaca los mejores vinos de la zona y los marida con música y actuaciones en directo. Durante la jornada de hoy, la exposición estará amenizada por un grupo de música tradicional de O Carballiño y a las 23,00 horas tendrá lugar el concierto del grupo folclórico tribal Zeltia Irevire.

La bica de Trives invita a degustar en su fiesta la versión helada de su sabor

hasta el jueves, 23 de julio

Ourense / campus

De 9:00 a 21:00 horas

La Festa da Bica alcanza su 53 edición con la gran novedad del lanzamiento de una versión en helado elaborada con auténtica bica tradicional y leche fresca de pastoreo. Esta creación inédita, fruto de la colaboración entre el Concello y La Central Heladera, encabeza los atractivos de un fin de semana festivo que arrancará hoy con un tradicional almuerzo popular amenizado por las actuaciones musicales de Son do Sil y Os Trintas de Trives. La programación continuará por la noche, a las 21,30 horas, con el concierto de Skadelos.

Documental sobre el contrabando con la frontera portuguesa

Hoy, sábado 25 de julio

Quintela de Leirado/ centro multiusos

A las 19:00 horas

Entrada libre

Presentación del cortometraje documental “A Penagache”. La obra se centra en las historias del contrabando con la frontera portuguesa de mediados del siglo pasado que se realizaron a través del monte del mismo nombre. El audiovisual forma parte del trabajo de fin de grado de Marcos Seijo, estudiante de la Universidad de Vigo.