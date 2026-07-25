Ourense, porvir de Galicia
Ourense, porvir de Galicia
Este Día de Galicia, desde Ourense reafirmamos o noso compromiso inquebrantable co progreso compartido da nosa autonomía.
Cada 25 de xullo, Galicia reúnese ao redor dos seus símbolos, a súa historia e a súa cultura para celebrar o seu día grande. É unha xornada de xúbilo compartido, pero tamén un momento idóneo para a reflexión institucional. Desde a Deputación de Ourense que me honro en presidir entendemos que esta conmemoración tamén deixa espazo á reivindicación, á defensa do peso específico da nosa provincia. Galicia é viva, dinámica, e Ourense é, que ninguén o dubide, o latexado do seu interior; un territorio sen o que sería absolutamente posible comprender o que fomos, o que somos e as metas que aspiramos a alcanzar como pobo.
Festexar o Día de Galicia desde Ourense é lembrar que esta provincia non se resignou a ser periferia, senón que se converteu no lugar onde se construíron os piares do pensamento galego contemporáneo. Un legado intelectual, político, cultural e de identidade que herdamos grazas ao espírito inquebrantable da Xeración Nós.
Fronte ao innegable dinamismo económico e demográfico do eixo atlántico, desde a Deputación de Ourense tamén alzamos a voz en defensa da Galicia interior.
Sen esquecer o noso pasado, o 25 de xullo, con todo, debe ser sobre todo unha poderosa razón para proxectar o futuro. A madurez de Galicia como comunidade autónoma pasa obrigatoriamente por consolidar un equilibrio territorial real e efectivo. Fronte ao innegable dinamismo económico e demográfico do eixo atlántico, desde a Deputación de Ourense tamén alzamos a voz en defensa da Galicia interior.
Non pode existir unha Galicia próspera, líder e cohesionada se o seu interior se debilita. O desenvolvemento sostible das nosas comarcas, o apoio decidido ao sector primario e a loita contra o despoboamento non son demandas singulares de Ourense, son prioridades estratéxicas para toda a comunidade. Garantir oportunidades de futuro, infraestruturas dignas e servizos de calidade no rural é a fórmula para asegurar que Galicia creza de xeito harmónico e sen deixar a ninguén atrás.
Para que ese equilibrio sexa real, a nosa provincia non se presenta cunha man chea de nada e outra cousa de ningunha, senón co que sempre chamei “factores diferenciais”, como o feito de que hoxe xa non somos unha terra illada, senón a porta de entrada ferroviaria a Galicia -que mágoa con deficientes servizos-, dinamizando o fluxo de visitantes e mesmo de oportunidades de negocio cara ás catro provincias.
Singular tamén é a nosa posición capital termal por excelencia e referentes europeos en turismo de saúde e benestar, un recurso natural sobre o que tomamos a bandeira da proxección sanitaria para que sexa considerado un recurso terapéutico e inclúase no sistema nacional de saúde. Tamén poderiamos falar por extenso doutros sectores como os nosos produtos do campo, singularmente o viño, ou do inmenso patrimonio natural e cultural que atesouramos.
Ourense reivindícase, e farao sempre. Como presidente provincial, é máis convicción que obrigación liderar a defensa deste proxecto que se chama “Provincia de Ourense”. En efecto, falo de proxecto e insisto niso, como así fixen no meu discurso de toma de posesión como presidente provincial en xullo de 2023. Falei entón de proxecto porque iso implica que non hai conformismo; proxecto porque iso significa que sempre imos loitar pola mellora; proxecto porque cada xeración de ourensás e ourensáns teñen novas necesidades e lexítimas aspiracións ás que, co noso compromiso e traballo, debemos dar unha resposta de futuro. É a responsabilidade que asumimos.
Neste Día de Galicia, desde Ourense reafirmamos o noso compromiso inquebrantable co progreso compartido da nosa autonomía. Somos unha provincia orgullosa da súa historia, consciente das súas singularidades e firmemente decidida a liderar o porvir do interior galego. Galicia é máis forte cando todas as súas pezas encaixan, e Ourense seguirá achegando a súa voz, o seu esforzo e o seu talento para que a comunidade afronte o mellor futuro.
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