PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 27 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Seixalbo celebra a vixésima edición da tradicional Festa dos Foros, unha xornada que mestura gastronomía, música e tradición. O programa dará comezo ás 13,00 horas cunha sesión vermú no Cabildo, que servirá de preludio ao xantar veciñal que se desenvolverá por barrios. Xa pola tarde, ás 19,00 horas, a música tomará o protagonismo cunha foliada e pasarrúas polas adegas, amenizada polos grupos Cantares da Cuña e Airiños de Caldelas. A continuación, ás 21,00 horas, celebrarase un obradoiro de baile tradicional impartido por Adrao Casal, que se prolongará ata as 22,00 horas. A música en directo será o eixo central do remate da festa, contando co concerto de Tandub a partir das 22,00 horas e o peche, a cargo de Trapallada, que comezará ás 23,45 horas. Desde a organización lembran que, para degustar o viño da veciñanza, será imprescindible contar coa “cunca dos Foros 2026”, que se pode adquirir por 10 euros.
El Comité de Memoria Histórica de Celanova celebra la tercera edición de las jornadas “Muller e memoria” en homenaje a María Cabaco. La jornada inaugural contará con ponencias sobre las conquistas de las mujeres, la violencia de género en la dictadura o el sistema carcelario franquista. También habrá la presentación de Eliseo Fernández y Dionísio Pereira del ensayo “Mulleres libertarias na Galiza (1891-1976)” y una mesa redonda con familiares de mujeres presas y maestras víctimas de la represión.
El domingo continúa el programa con la inauguración de la exposición “Presas e mestras”, que podrá visitarse de forma gratuita en el propio Auditorio hasta el 17 de julio.
A Fundación Otero Pedrayo entrega o Premio Trasalba, que nesta edición recae na figura do historiador Ramón Villares. Os actos terán lugar na Casa Museo, onde Rosario Álvarez Blanco será a encargada de facer a laudatio do premiado e tamén se realizará a presentación do libro “A miña amizade con Castelao e outros escritos”, de Ramón Otero Pedrayo, a cargo de Susana Reboreda Morillo. A xornada continuará ás 12,30 horas cunha actuación musical de María do Ceo, seguida da entrega do galardón.
Doble sesión del curso “Estampado tradicional en tela de algodón”, a cargo de la artesana Sandra Betanzos, del taller “Amor ó teu” de Ames. La sesión de la mañana tendrá lugar de 11,30 a 14,30 horas y la de la tarde, de 16,00 a 20,30 horas. Los asistentes aprenderán a estampar telas de algodón con diferentes motivos mediante la técnica de estarcido.
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