Vídeo | Un doble terremoto en Venezuela deja más de 30 muertos y 700 heridos "sin contar" La Guaira, "zona de desastre"

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen todavía el balance del estado de La Guaira, descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".