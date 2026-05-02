Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 2 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Concierto de primavera por 50 años de cultura gallega en O Irixo

Hoy, sábado 2 de mayo

O Carballiño/ Auditorio municipal

A las 19:00 horas

Entrada libre

La Banda de Gaitas e Danzas do Irixo celebra este año su 50 aniversario, un hito que conmemoran con una gran fiesta tras cinco décadas de compromiso ininterrumpido con la cultura tradicional. El acto central de esta celebración será el Concierto de Primavera, en el que, además del propio grupo, participarán el prestigioso gaitero carballiñono Isidro Vidal, los grupos de danza del Coral de Ruada, el grupo Os Biruxes y el Coro Enharmonía. El concierto demostrará la alta calidad artística de la Banda de Irixo y servirá también para rendir homenaje a todas las personas que, desde aquella primera actuación en el Tellado, han contribuido a mantener viva la música tradicional en O Irixo. La formación, hoy consolidada, nació en 1976 como un movimiento de reivindicación social y cultural en un contexto de emigración y defensa de la identidad.

Velada al ritmo de las charangas en Celanova

Hoy, sábado 2 de mayo

Celanova / Vilanova dos infantes

A las 18:30 horas

Entrada libre

La Asociación Xuvenil Adolfo Enríquez organiza el Festival de Charangas, una iniciativa de música popular que reunirá a las agrupaciones BCB, A Felga, BBB y Pachanga Sound, esta última llegada desde León, junto a la energía rítmica de la Batucada Vilatuxe y el sello local de la Banda de Música de Vilanova dos Infantes. Esta variada oferta de metales y percusión culminará con una sesión de baile dirigida por DJ Javi Gon777, encargado de cerrar por todo lo alto una jornada dedicada al ocio y la cultura popular en la comarca. Una propuesta musical que destaca por su variedad y calidad con el objetivo de dinamizar la vida cultural de la comarca y reunir a distintas generaciones en torno a la música popular. La jornada está dirigida a amantes de la música de todas las edades y se prolongará hasta entrada la noche.

Celavente dedica su Ruta dos Fornos a quienes les ayudaron en los incendios

Hoy, sábado 2 de mayo

O Bolo / Celavente

A las 13:00 horas

20 euros

XVII edición de la Ruta dos Fornos de Celavente, organizada por la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Este año, además de las actividades habituales, quieren rendir homenaje a todas las personas que el pasado verano ayudaron a los vecinos a combatir los incendios forestales que rodearon la aldea. Para ello, el poeta local Juan Corzo ha escrito un poema agradeciendo su labor que leerá en el acto de inauguración do evento. La ruta, una fecha destacada de esta época, ofrece un recorrido por el patrimonio etnográfico y natural de la zona.

Cherry Sweet llega hasta A Rúa con su swing

Domingo 3 de mayo

A rúa / Centro cultural avenida

A las 19:30 horas / Entrada libre

Un concierto de swing con Cherry Sweet, una banda compuesta por tres vocalistas y tres instrumentistas que repasan el repertorio clásico del género en el escenario de una manera divertida y contagiosa. La banda, que inició su andadura en 2015, es hoy un referente de este estilo en la escena gallega, habiendo participado en eventos como el Festival de Jazz de Noia, As noites brancas de Vigo o Monforte Fusión.