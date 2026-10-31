Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 31 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La Veracruz inicia su año jubilar con un solemne y multitudinario acto

Hoy, sábado 31 de octubre

O Carballiño / La Veracruz

A las 11:00 horas

Entrada libre

Solemne apertura del Año Jubilar de la Veracruz, presidida por el obispo de Ourense, monseñor Lemos Montanet, y concelebrada por el arzobispo de Santiago de Compostela, el arzobispo de Mérida-Badajoz, el arzobispo emérito de Santiago de Compostela, el obispo de Tui-Vigo, el obispo de León, el párroco de O Carballiño, su vicario parroquial y otros sacerdotes la zona y de toda la diócesis. A las 10:30 horas tendrá lugar el repique de campanas con nueve campaneros de toda Galicia. A continuación comenzará la procesión saliendo del Asilo de O Carballiño, por la rúa dos Canteiros. Este Año Jubilar supone una ocasión de gracia para toda la diócesis, pudiendo lograr las indulgencias plenarias quienes peregrinen al templo en este año en que se cumple su 75 aniversario y los 125 años de la llegada de la reliquia de la Veracruz a la localidad.

La provincia se viste de fiesta, terror y diversión para celebrar el Samaín

Hoy, sábado 31 de octubre

Provincia / Varios lugares

Por la tarde

Múltiples puntos de la provincia se visten de terror esta noche para festejar el Samaín. En la ciudad, el gran desfile tendrá lugar a las 19,00 horas, seguido de charangas y orquestas. En Ribadavia, el programa de la Noite Meiga propone túneles de terror, música y espectáculos desde las 17,00 horas. Por su parte, el "Allariz de medo" contará con batucada por las calles y la procesión de la Santa Compaña. Otros puntos como Bande, O Bolo, Monterrei, Barbadás también tendrán esta tarde una programación terrorífica y divertida.

Literatura de Samaín con mesas redondas, presentaciones y juegos

Hoy, sábado 31 de octubre

O Carballiño / Auditorio

Todo el día

Entrada libre

Segunda jornada del Encuentro Literario con presentaciones literarias organizadas en los bloques "Fogatas rituais" y "A Santa Compaña", mesas redondas sobre escritura y creación de contenido en redes sociales, excursión a una destilería artesanal y entrega de premios del concurso a las 17,45 horas. El programa incluye también un espacio para juegos a las 18,15 horas.

Animada jornada a ritmo de charangas por las calles de A Pobra de Trives

Hoy, sábado 31 de octubre

A Pobra de Trives / Calles

Todo el día

Entrada libre

Festival de charangas con la participación de El Tattoo, Chafalleiros, Kokakolas, Pendellos, Barrullo y TDB, que tocarán en los locales de hostelería de 11,00 a 13,40 y de 16,00 a 20,40 horas. A las 20,40 horas tendrá lugar el primer pase de la orquesta Costa Dorada, que regresará pasada la medianoche con el segundo pase.

Ganadería, música y gastronomía en la Feira dos Santos

Hoy, sábado 31 de octubre

Chaves / Calles

Todo el día

La tradicional Feira dos Santos de Chaves encara su jornada central con una programación repleta de citas ganaderas, culturales y festivas. Las actividades darán comienzo a primera hora con la clásica y popular Feira do Gado en el Mercado. A lo largo de la mañana, las calles se animarán con música y los concursos pecuarios y de ganado en el Forte de São Neutel. A mediodía, Festival Gastronómico do Polvo y por la tarde continuará el ambiente festivo y musical.

HOY EN OURENSE

A Mezquita / Micología

La Asociación Cultural Os Tres Reinos organiza una nueva edición de sus Jornadas Micológicas, combinando senderismo, aprendizaje y convivencia. Con inscripción.

Dónde: Os Tres Reinos

Cuándo: A las 9,00 horas

Ourense / Homenaje

La Asociación de Memoria Democrática Campo de Aragón organiza un homenaje a los fusilados en el antiguo Campo de Aragón, actual plaza de la Biblioteca Nós.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: A las 12,00 horas

Vilar de Santos / Música

Concierto de Amparanoia en sesión vermú dentro de su gira por salas gallegas dentro del Ritual Sonoro Tour. Entradas a 12 euros en mutick.com.