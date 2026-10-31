Recuerdo lapidario

De las siete personas que a la una de la tarde merodean por el cementerio, seis se han acercado a limpiar tumbas y nichos que lucirán floreados por Todos los Santos y Fieles Difuntos y una pasa a saludar. “Somos la última generación que lo hace, las de ahora son de Halloween y nosotros nos vamos a incinerar”, comenta una vecina desde lo alto de la escalera. Tampoco quiere lápida. En Grecia y Roma la condena de la memoria, ‘damnatio memoriae’ o quedarte sin mármol, era de los castigos más severos, pero ya no asustan las cenizas en el salón o cuando reaparecen en un trastero.

El Concello de Bueu puso a disposición de los vecinos 80 nichos y 20 columbarios en 2025 y sólo recibió 19 solicitudes. En el cementerio de Beluso ofreció otros 60 nichos y 80 columbarios con resultado parecido: cinco peticiones. El alcalde, el nacionalista Félix Juncal, se mostraba sorprendido en ‘elfunerariodigital’ por la baja demanda cuando la lista de espera acumulaba 200 expedientes desde 1993 y atribuía el desajuste en la previsión al cambio en las costumbres funerarias.

El navegador también responde que en Ferrol y Carballo hay cola para escriturar la concesión de la última morada, pero lo corriente es que al personal sólo le inquiete la vivienda habitual.

Para este medio sectorial se trataba de “una revelación inesperada que cambia la percepción sobre la necesidad de nichos y puede ayudar a las autoridades a tomar decisiones”. En mayo del año pasado Atlántico Diario publicó que el Concello de Vigo había detectado la preferencia por enterramientos gratuitos en urnas ecológicas, extendería el modelo del jardín de Pereiró al resto de cementerios municipales y estudiaba ampliar el plazo de las concesiones caducadas. El navegador también responde que en Ferrol y Carballo hay cola para escriturar la concesión de la última morada, pero lo corriente es que al personal sólo le inquiete la vivienda habitual.

En una pieza del Telexornal del mediodía sobre los 82 millones de euros que mueve al año en Galicia el negocio de la planta ornamental y la flor cortada, con 1.500 puestos de trabajo directos según datos de la Xunta, preguntan a un señor por los preparativos para el Día de Difuntos en un camposanto sin identificar: “Vengo antes, después está saturado, es una feria. Vengo de vez en cuando, poco, cuando lo necesito yo; ella ya no lo necesita”. Recuerdo lapidario.