PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 7 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Foro La Región acoge la I Jornada Internacional de Longevidad, un encuentro que congregará a investigadores, médicos y especialistas de primer nivel para trasladar el conocimiento científico a la práctica diaria de la salud, huyendo de mitos y analizando los datos. La primera mesa, sobre por qué se vive más en Galicia y en Ourense, estará moderada por la doctora María Pilar Rodríguez Ledo. El segundo panel, moderado por la farmacéutica y nutricionista Cristina Conde Rodríguez, abordará cómo llevar estas evidencias a medidas concretas a una vida más activa. La clausura correrá a cargo del profesor Antonio Salas, sobre la longevidad en la era de la medicina personalizada y las ciencias ómicas, junto al doctor Julio Ancochea (en la foto). Podrá seguirse en directo en laregion.es.
La localidad celebra el Día de la Bici con una ruta pensada para todas las edades que tiene como objetivo promover una movilidad más sostenible y potenciar los beneficios de las dos ruedas. Serán un total de 8 kilómetros con la Praza do Concello como puntos de salida y llegada. Además, los 200 primeros inscritos recibirán una camiseta de + Deporte La Región y habrá sorteos entre todos los participantes.
El DevFest reúne en Ourense a profesionales, estudiantes y aficionados a la tecnología del noroeste peninsular poniendo el foco en la inteligencia artificial, el desarrollo web y móvil, el cloud computing y las tecnologías emergentes. El programa combina ponencias, talleres prácticos en formato codelab y espacios de networking. Entradas en gdg.community.dev.
Comienza el Festival de Teatro Entreculturas, que reunirá seis propuestas escénicas de diferentes compañías durante cuatro fines de semana. La representación inaugural será la comedia “García, un cadáver informal”, a cargo de Gargallada Teatro y basada en la obra de Enrique Jardiel Poncela.
Festival Magostea, un evento que combina gastronomía, música y artesanía con los cociertos de Sés (20,00 horas), 9Louro (22,00 horas) y Señora Dillei (23,30 horas). Además, habrá mercado de artesanía, un taller de pandereta y una exposición dedicada a la vestimenta tradicional del felo y del traje gallego. El programa se completa con “foodtrucks” y castañas asadas para una jornada festiva que está previsto que se prolongue hasta primeras horas de la madrugada.
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