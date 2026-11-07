Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 7 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El contexto longevo ourensano, visto por expertos de primer nivel

Hoy, sábado 7 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 9:00 horas

Con inscripción

El Foro La Región acoge la I Jornada Internacional de Longevidad, un encuentro que congregará a investigadores, médicos y especialistas de primer nivel para trasladar el conocimiento científico a la práctica diaria de la salud, huyendo de mitos y analizando los datos. La primera mesa, sobre por qué se vive más en Galicia y en Ourense, estará moderada por la doctora María Pilar Rodríguez Ledo. El segundo panel, moderado por la farmacéutica y nutricionista Cristina Conde Rodríguez, abordará cómo llevar estas evidencias a medidas concretas a una vida más activa. La clausura correrá a cargo del profesor Antonio Salas, sobre la longevidad en la era de la medicina personalizada y las ciencias ómicas, junto al doctor Julio Ancochea (en la foto). Podrá seguirse en directo en laregion.es.

El Día de la Bici de O Barco promueve el uso de las dos ruedas entre los vecinos

Hoy, sábado 7 de noviembre

O Barco / Praza do Concello

A las 12:00 horas

Acceso libre

La localidad celebra el Día de la Bici con una ruta pensada para todas las edades que tiene como objetivo promover una movilidad más sostenible y potenciar los beneficios de las dos ruedas. Serán un total de 8 kilómetros con la Praza do Concello como puntos de salida y llegada. Además, los 200 primeros inscritos recibirán una camiseta de + Deporte La Región y habrá sorteos entre todos los participantes.

La inteligencia artificial protagoniza el DevFest de Informática en el Campus

Hoy, sábado 7 de noviembre

Ourense / Escuela de informática

A las 12:00 horas

5 euros

El DevFest reúne en Ourense a profesionales, estudiantes y aficionados a la tecnología del noroeste peninsular poniendo el foco en la inteligencia artificial, el desarrollo web y móvil, el cloud computing y las tecnologías emergentes. El programa combina ponencias, talleres prácticos en formato codelab y espacios de networking. Entradas en gdg.community.dev.

La obra “García, un cadáver informal” inaugura el festival de teatro de Verín

Hoy, sábado 7 de noviembre

Verín / Auditorio

A las 19:30 horas

5 euros

Comienza el Festival de Teatro Entreculturas, que reunirá seis propuestas escénicas de diferentes compañías durante cuatro fines de semana. La representación inaugural será la comedia “García, un cadáver informal”, a cargo de Gargallada Teatro y basada en la obra de Enrique Jardiel Poncela.

Música, artesanía y gastronomía en el Magostea de Maceda

Hoy, sábado 7 de noviembre

Maceda / Carballeira do Castelo

A las 17:00 horas

Entrada libre

Festival Magostea, un evento que combina gastronomía, música y artesanía con los cociertos de Sés (20,00 horas), 9Louro (22,00 horas) y Señora Dillei (23,30 horas). Además, habrá mercado de artesanía, un taller de pandereta y una exposición dedicada a la vestimenta tradicional del felo y del traje gallego. El programa se completa con “foodtrucks” y castañas asadas para una jornada festiva que está previsto que se prolongue hasta primeras horas de la madrugada.