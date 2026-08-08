Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 8 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La fusión sonora de Baiuca y la vuelta de Nadadora en O Son da Estación

Hoy, sábado 8 de agosto

A Rúa / Plaza de la Eestación

A las 20:30 horas

Entrada libre

Tras el éxito cosechado en sus entregas anteriores, O Son da Estación se ha afianzado como un referente del verano gallego, apostando por fusionar trayectorias consolidadas con proyectos de calado. El cartel de esta edición estará encabezado por Baiuca, uno de los nombres con mayor proyección internacional de la música gallega contemporánea. Junto a él, el festival acogerá uno de los regresos más sonados de los últimos tiempos con la actuación de Nadadora, la histórica banda de pop independiente que volvió a pisar los escenarios en 2025 tras una década de ausencia. La oferta artística de O Son da Estación se completa con el repertorio íntimo y de marcada personalidad del cantautor Luis Fercán, una de las voces más destacadas del panorama estatal de su generación, la banda local Navegando a Barlovento y la sesión de Kill Vir DJ.

Coelernos y romanos renuevan su pacto festivo en el Folión Castrexo

Hoy, sábado 8 de agosto

Celanova / Varios lugares

Desde las 10:30 horas

Las calles de Celanova se preparan para un nuevo viaje en el tiempo hasta el año 132 d. C con la 14 edición del Folión Castrexo, una celebración que se recuperó el año pasado y que recrea el antiguo pacto entre el pueblo celerno y las tropas romanas. La jornada comenzará al ritmo de Vilatuke y, a mediodía, la Plaza Cervantes acogerá la representación de la firma del pacto de paz entre ambos pueblos. Una vez sellada la alianza, la multitud comenzará el ascenso a Castromao para disfrutar de una gran fiesta de confraternidad.

Gabor Grey actúa en Cuñas Davia dentro del ciclo Son dos Colleiteiros

Hoy, sábado 8 de agosto

Cenlle / Bodegas Cuñas Davia

A las 21:00 horas

16,60 euros

La bodega Cuñas Davia acoge una nueva cita del ciclo Son dos Colleiteiros, que contará con la actuación en directo de Gabor Grey. La propuesta artística incluirá una experiencia que combina la música en directo con una selección de tapas y vinos de la propia bodega. Las entradas para asistir al evento pueden adquirirse a través de la plataforma ataquilla.com.

Folclore gallego, asturiano y bretón en el día grande de Lembranza Ibérica

Hoy, sábado 8 de agosto

Celanova / Varios lugares

A las 20:00 horas

Día grande de la cuarta edición del Festival Lembranza Ibérica con actuaciones de Bloco Trifulka a las 20,00 horas y el tradicional desfile de agrupaciones a partir de las 20,30 horas. A las 21,00 horas, actuación central en la Praza Maior. A medianoche la música se trasladará a la Alameda con Tanto Nos Ten y Monoulious DOP.

Jornada de exaltación de la identidad arraiana

Hoy, sábado 8 de agosto

Entrimo

Porta do Xurés y Biblioteca

A las 12:00 horas

Novena edición de las Xornadas Arraianas en Entrimo, donde se entregarán los premios Arraiano Maior 2026 a Ramón Villares y Rosario Álvarez (ex aequo), como entidad arraiana al Consello da Cultura de Galicia, y el diploma del Concello Arraiano a Melgaço. Además, habrá un seminario sobre identidad, memoria y frontera en la “raia seca” con paneles de expertos, así como una visita guiada a la exposición “Gallaecia Cestea” de Toño do Val.