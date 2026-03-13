Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 13 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Barbadás retoma as súas Noites Bárbaras co humor de Pablo Meixe

Barbadás recupera o ciclo cultural “Noites Bárbaras” e incorpora como novidade a colaboración dos negocios hostaleiros do municipio. Ao remate dos espectáculos na Casa da Cultura Manuel María, o público poderá gozar de ágapes cortesía de distintos bares e restaurantes de Barbadás. O obxectivo é acompañar a a cultura do impulso do tecido económico e social do municipio a través dunha oferta que inclúe música, humor e monólogos. As actuacións comezan esta mesma tarde con Pablo Meixe, un monologuista galego de moito éxito. A programación continuará ata finais de abril con O Sonoro Maxín, Leti da Taberna e Okidok. As citas comezarán ás 20,30 horas e a entrada será de balde. As invitacións poderán recollerse na Casa da Cultura durante a propia semana do espectáculo.

Onde: Casa da Cultura Manuel María

Cando: ás 20:30 horas

FAMILIAR

Ourense / “A toupiña que quería saber…”

Sesión de teatro familiar basada en el popular libro infantil “A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza”, una divertida propuesta pensada para los más pequeños en la que el topo protagonista recorre la granja buscando al culpable de su problema. Entradas a la venta en Ataquilla.

DÓNDE: Auditorio municipal

CUÁNDO: a las 18:00 horas

PRESENTACIÓN

O Carballiño / “As portas condenadas”

Jorge Emilio Boveda presenta su última novela, la historia de Eleusis, cuya existencia transcurre triste en el pequeño mundo de una Auria monótona y gris, entre frías relaciones familiares, pseudoamistades y escasas perspectivas de futuro. Acompañado por Ramón Caride y David González Gándara.

DÓNDE: Ozoco

CUÁNDO: a las 20:00 horas

INAUGURACIÓN

Ourense / “Un mundo por pensar”

La artista ourensana Alba Fernández presenta la exposición “Un mundo por pensar” donde invita a imaginar otras formas de habitar el mundo, fuera de las violencias y del desencanto, abriendo un espacio para la empatía, esperanza y ternura. Podrá visitarse hasta el 2 de mayo.

DÓNDE: Galería Dodo Dadá

CUÁNDO: a las 20:30 horas

TEATRO

Ourense / “Los dos hidalgos de Verona”

Si Shakespeare es uno de los constructores del alma humana moderna en Los dos hidalgos de Verona empezará a desarrollar muchos de los elementos que van a definir esa concepción del ser humano, una de las primeras comedias en las que afina las tensiones entre amistad y amor.

DÓNDE: Teatro Principal

CUÁNDO: a las 20:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Amaia Miranda

Amaia Miranda es guitarrista, compositora, productora y cantautora. Destaca por su personalidad con la guitarra, su inquietud por el sonido como elemento expresivo y la poética de sus canciones. En los últimos años ha girado con Christina Rosenvinge, Gorka Urbizu, Amaia Romero y la obra de teatro Canto yo y la montaña balla.

DÓNDE: Café & Pop Torgal

CUÁNDO: a las 20:00 horas

RECITAL

Ourense / “Poesía e música da man”

Recital organizado por el Círculo Poético Ourensán y el grupo Trovare en el que homenajearán a grandes autores como Curros Enríquez, Cunqueiro o Celso Emilio Ferreiro en el marco dle mes de la poesía. La palabra recitada y la canción de raíz se fundirán en un evento que busca reivindicar su unión indisoluble.