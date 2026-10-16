Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 16 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Últimos modelos de 31 marcas en el Salón del Vehículo Nuevo

Hoy, viernes 16 de octubre

Ourense / Expourense

A las 11:00 horas

3 euros

Una veintena de concesionarios oficiales de la provincia de Ourense participan como expositores en la 17 edición del Salón del Automóvil, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos en Expourense. Hoy arranca el Salón del Vehículo Nuevo y el próximo fin de semana será el turno del Salón del Vehículo de Ocasión. Así, en este primer fin de semana se ofrece la oportunidad de conocer las últimas novedades del sector en un mismo lugar y descubrir el futuro de la movilidad en la provincia de Ourense. Para facilitar la elección de un nuevo coche familiar, habrá de nuevo un servicio gratuito de ludoteca durante todo el fin de semana. El horario de apertura será hoy de 11,00 a 20,30 horas; mañana, sábado, de 10,00 a 20,30 horas, y el domingo, de 11,00 a 20,00 horas. La entrada cuesta 3 euros por sala (los menores de 12 años entran gratis).

Corriendo contra la leucemia infantil, en O Carballiño

Hoy, viernes 16 de octubre

O Carballiño / Calles de la villa

A las 17:30 horas

Con inscripción

Carrera benéfica en apoyo a la Fundación Unoentrecienmil, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la leucemia infantil. La iniciativa partirá de la Veracruz a las 17,30 horas y está abierta a la participación de todos los residentes. Las personas interesadas pueden registrarse a través de la aplicación del Concello o directamente hoy en la Plaza de la Veracruz. El apoyo financiero se brindará a través de contribuciones voluntarias.

Recursos de prevención y apoyo para la salud familiar

Hoy, viernes 16 de octubre

Barbadás / Avenida de Celanova

Desde las 11:00 horas

Entrada libre

Sexta edición del Paseo da Saúde con asociaciones y entidades vinculadas a la salud, la prevención y el apoyo a las personas y sus familias. Será de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.

Clases de dibujo con el pintor Leandro Sánchez

Hasta el 14 de noviembre

Ourense / CC Ponte Vella

Varios horarios

Con inscripción

Comienzan las clases de dibujo y pintura con Leandro Sánchez, los viernes de 19,00 a 20,00 horas y los sábados de 11,00 a 12,00 horas. El material está incluido y es necesaria la inscripción en pontevella.com.

Cine de outono para presentar unha reflexión sobre os oficios en extinción

Hoxe e mañá

Ribadavia / Museo Etnolóxico

Ás 19:00 horas

Entrada libre

Chegan as XIV Miradas Etnográficas, unha nova cita co cine documental para achegar oficios en extinción. A través dunha selección de curtametraxes do documentalista Eugenio Monesma, exporanse traballos, técnicas e saberes tradicionais como o oficio de afiador, a sega, a elaboración de zocas, a fabricación de carros ou a moenda do trigo, entre outros. Haberá sesión hoxe e mañá, sábado.

HOY EN OURENSE

Amistad y pasión en la Rapa de Sabucedo

Hoy, viernes 16 de octubre

O Barco / Teatro Lauro Olmo

A las 21:00 horas

Entrada libre

“Brokeback Sabucedo (Paixón entre bestas)”, espectáculo teatral de la compañía Sal do Teatro en la que dos amigos de la infancia se reencuentran en la Rapa das Bestas tras años sin verse.

Ourense / Literatura

Presentación de “Por que a filosofía?”, de Abraham Rubín Álvarez y Brais González Arriba, un recorrido riguroso y accesible por los grandes problemas del pensamiento contemporáneo, reivindicando la filosofía como herramienta para el pensamiento crítico.

Dónde: Librería Tanco

Cuándo: A las 19,30 horas

Vilar de Santos / Música

Concierto doble de Javier Lago y Carla Lourdes presentando en directo las canciones de sus álbumes “Chacal” y “El día que descubrí el lunar de tu oreja”. Entradas en Ataquilla desde 15,60 euros.