Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 19 de junio?

Las motos toman Verín en un fin de semana de convivencia sobre ruedas.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las motos toman Verín en un fin de semana de convivencia sobre ruedas

Hoy, viernes 19 de junio

Verín / A Preguiza

A las 19:00 horas / 50 euros

Comienza la Concentración Motera de Verín, que se recupera tras casi treinta años de ausencia. El programa arranca esta tarde, a las 19,00 horas con la apertura de inscripciones en la zona de A Preguiza. La jornada incluirá un aperitivo de bienvenida, cena y música a cargo del DJ Cigarrón.

La jornada principal del certamen tendrá lugar mañana, sábado. Las actividades comenzarán a las 10,00 horas con la apertura de inscripciones y una ruta motera por la zona. A las 17,00 horas, darán comienzo los espectáculos y actividades programados, que finalizarán con una cena para los inscritos. Ya el domingo, a las 11,00 horas, se celebrará una ruta motera con pinchos, organizada por el Concello de Monterrei, seguida de un vermut motero y la entrega de trofeos. Los interesados en participar podrán formalizar su inscripción esta tarde con un precio de 50 euros.

O pintor Uxío López critica as ansias de consumo na súa nova exposición

Hoxe, venres 19 de xuño

Ourense / cc marcos valcárcel

Ás 19:30 horas / entrada libre

Inauguración de “A diferenza repetida”, a nova exposición de Uxío López na que se vale da súa creación artística para criticar o consumismo e a ansia de mercar agasallos innecesarios. A través da repetición, o autor xoga a confundir o diferente co parecido dentro dunha mesma serie. A mostra do pintor, natural de Irún e asentado en Vilagarcía de Arousa, poderá visitarse ata mediados de xullo.

Los alumnos de Ribadavia presentan el documental “Monte y Culebra”

Hoy, viernes 19 de junio

Ribadavia / ies o ribeiro

A las 11:40 horas / entrada libre

Presentación del documental “Monte y Culebra” a cargo de los alumnos del Bachillerato de Artes del IES O Ribeiro en el salón de actos del instituto, tras su estreno en la Filmoteca de Galicia. En este proyecto audiovisual, acompañan a Fabiana, una mujer que dejó Caracas hace años y que, tras vivir en diferentes ciudades, encontró ahora su lugar en Ribadavia. Entre calles, huertas y a orillas del río Avia, el documental redescubre la villa a través de su mirada y de su manera de relacionarse con el entorno.

Gran concurso público del festival “Baila conmigo”

Hoy, viernes 19 de junio

celanova / plaza mayor

a las 22:30 horas / entrada libre

El festival “Baila conmigo” de Celanova celebra hoy una jornada de clases magistrales en el Claustro Barroco. Ya por la noche, a partir de las 22,30 horas, la Plaza Mayor acogerá el concurso de salsa y bachata, tras el cual dará comienzo el baile social. Este año, como novedad, se ha ampliado a bailarines infantiles de hasta 14 años, con solistas, parejas y grupos.