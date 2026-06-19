Estados Unidos e Irán suspenden de forma abrupta las negociaciones clave en Suiza

Columna de humo sobre el sur del Líbano tras los ataques israelíes en una imagen de archivo que han tensado de nuevo la situación en Oriente Próximo.

Las conversaciones que Estados Unidos e Irán tenían previsto iniciar este viernes en el complejo turístico de Burgenstock, en Suiza, para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo han sido suspendidas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. El encuentro, en el que también iban a participar representantes de Qatar y Pakistán como mediadores, queda aplazado por tiempo indefinido.

La decisión se produce después de que la Casa Blanca anunciara la cancelación del viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabezaría la delegación norteamericana. Aunque Washington alegó dificultades logísticas, la suspensión coincide con una nueva escalada militar en Oriente Próximo tras los bombardeos israelíes contra posiciones de Hizbulá en el sur del Líbano.

En un comunicado, la diplomacia suiza señaló que "las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán y los mediadores fueron pospuestas" y aseguró que el país continúa dispuesto a facilitar el diálogo, mientras prosiguen los trabajos preparatorios para una futura reunión.

Escalada en el Líbano

La cancelación llega pocas horas después de que Israel lanzara una serie de ataques contra infraestructuras y combatientes de Hizbulá en el sur del Líbano. El Ejército israelí justificó la operación como respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de la milicia chií, respaldada por Irán.

Fuentes cercanas a Teherán señalaron que la República Islámica decidió retrasar el envío de su delegación a Suiza en protesta por la ofensiva israelí. El canal panárabe Al-Mayadeen, próximo a Hizbulá, informó de que la situación en el Líbano fue determinante para frenar el inicio de las negociaciones.

Por su parte, Hizbulá afirmó haber repelido una incursión israelí en la zona de Ali al Taher y aseguró haber destruido varios carros de combate Merkava mediante el uso de misiles guiados, acciones que calificó de «legítima defensa».

Un proceso de paz en suspenso

Las conversaciones de Burgenstock debían servir para desarrollar el memorando de entendimiento firmado esta semana entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian. El acuerdo establecía un plazo de 60 días para negociar un pacto permanente sobre cuestiones clave como el programa nuclear iraní y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la suspensión del encuentro deja en el aire el proceso de paz impulsado por Washington y Teherán y aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad regional.

Antes de conocerse la cancelación, JD Vance había reconocido que las negociaciones eran complejas y que la organización del diálogo requería la implicación directa de los líderes políticos de ambos países. La Casa Blanca evitó precisar una nueva fecha para la reunión y se limitó a señalar que informará cuando existan avances concretos.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que las fuerzas israelíes mantendrán una «zona de seguridad» en el sur del Líbano mientras lo exijan las necesidades de defensa del Estado hebreo, una posición que amenaza con complicar aún más los esfuerzos diplomáticos en la región.