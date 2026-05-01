Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 1 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los vinos del Ribeiro maridan con la artesanía en Ribadavia

Hoy, viernes 1 de mayo

Ribadavia / Plaza Mayor y Alameda

Hasta el domingo

Entrada libre

Arranca la Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia, que este año incorpora como novedad una Feria de Artesanía. El recinto de la Alameda abrirá sus puertas durante todo el día hasta el domingo y la inauguración oficial tendrá lugar a las 12,00 horas, que podrá seguirse por streaming a través de laregion.es.

En esta primera jornada habrá una cata popular a las 16,00 horas en el Local Social de la Madalena, con un precio de 7 euros. Habrá también un taller de cocina impartido por Rocío Garrido a las 17,30 horas (5 euros) y la presentación de la oferta educativa del IES O Ribeiro a las 19,30 horas. El día finalizará con la actuación del grupo Mambas Negras con su espectáculo “Tarantino Experience” a las 23,30 horas.

Por su parte, la Feria de Artesanía se instalará en la Praza Maior y contará con hasta 16 puestos que abrirán al público de 11,00 a 21,00 horas durante los tres días.

La solidaridad y la tradición marcan las celebraciones de los Maios en Verín

Hoy, viernes 1 de mayo

Verín / calles de la villa

A las 11:00 horas

Entrada libre

Verín celebra la Festa dos Maios con una intensa jornada en la que estarán expuestas las figuras participantes, realizadas por diversas asociaciones y colectivos de la comarca. Desde las 11,00 horas estarán a la venta las coplas del concurso Enrique Gómez Pato, con un precio de 1 euro. La celebración culminará al mediodía con la tradicional degustación de pulpo en la Plaza García Barbón. Paralelamente, la Praza Maior también acogerá la cuarta edición de la Feria Solidaria para visibilizar la labor de las asociaciones sin ánimo de lucro participantes a partir de las 11,00 horas.

Actuación de Cantigas e Agarimos dentro del ciclo Danza 3 en O Barco

Hoy, viernes 1 de mayo

A barco / Plaza del Príncipe

A las 12:00 horas

Entrada libre

Arranca una nueva edición de Danza 3 en O Barco de Valdeorras con la actuación del grupo Cantigas e Agarimos, que cuenta con una trayectoria fundamental en la historia de la música y la danza tradicionales gallegas. Fundada en Santiago de Compostela en 1921, la asociación lleva más de un siglo dedicada a recopilar, estudiar, enseñar y difundir la cultura popular, con una actividad constante.

La música popular llena los bares de Maceda con los “Cantos de taberna”

Hoy, viernes 1 de mayo

Maceda / bares de la villa

A las 20:00 horas

Entrada libre

Nueva edición de los “Cantos de taberna”, llenando los establecimientos de la villa de música y canciones populares. La cita comenzará a las 20,00 horas en la Praza das Toldas y contará con las Pandereiteiras do Castelo, las Netas do Arnoia, las Xunquereteiras, el Lobo da Xente, Taboucas y Xolda, que llevarán sus sonidos a Porta Sacra, Mioco, Ondo Aspas, Casa Rosa, Fenda y A Cervexería.

Una cita con los juegos de mesa en O Carballiño

Hoy, viernes 1 de mayo

O carballiño / auditorio

A las 17:00 horas

Entrada libre

Jornadas “Dados e historias”, impulsada por la asociación de reciente creación Monxes do Tentáculo. El evento invita a la población a dos sesiones (una hoy y otra el domingo) dedicadas a la diversión, la confraternización y los juegos de mesa. El público podrá probar probar entre numerosas propuestas de diversos niveles y modalidades (Catán, Exploding Kittens, Viajeros al tren, Carcassonne, Dune o The Witcher, entre otros). También se proyectará ambos días la película “Dagon” a las 19,30 horas.