Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes, 23 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Un recorrido de medio siglo por los retratos de Santiago Barreiros

La tecnología fotográfica ha experimentado una metamorfosis absoluta desde que Santiago Barreiros (Ourense, 1950) inició su andadura profesional hace ya medio siglo. Testigo de esa evolución ha sido su trabajo, en el que se centrará la exposición “Read me”, una retrospectiva que demuestra que la esencia del arte no reside en el soporte, sino en la mirada del fotógrafo, siempre atenta a captar el instante y el encuadre perfecto. La exposición propone un viaje emocional y cronológico a través de un centenar de retratos que convierten a Barreiros en un testigo excepcional de su tiempo. Una trayectoria que comenzó a fraguarse en París y Madrid y que en los últimos años se convirtió en cronista visual del auge de la industria de la moda gallega, un sector que encontró en su lente el equilibrio ideal entre la elegancia y la realidad.

Dónde: CC Marcos Valcárcel

Cuándo: a las 20:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Dekker

Proyecto solista del estadounidense Brookln Dekker, conocido como la mitad del dúo indie-folk Rue Royale, que encontró en su carrera en solitario un espacio para explorar sonidos más personales y llenos de texturas. Su música combina tonos melódicos, ritmos hipnóticos y una voz cálida que evoca a Bon Iver o Nick Mulvey.

Dónde: Café & pop torgal

Cuándo: a las 20:00 horas

FIESTAS

A Pobra de Trives / San Sebastián

Arrancan las fiestas en honor a San Sebastián en Piñeiro, con la Cea Popular do Cocido, que comenzará a las 21,00 horas. La verbena correrá a cargo de la orquesta Miramar y DJ Josete pondrá música hasta la madrugada. Las fiestas continuarán hasta el domingo con actos religiosos y sociales.

Dónde: parroquia de Piñeiro

Cuándo: a las 21:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Ángel Stanich

Ángel Stanich regresa de su refugio con una contagiosa nana radiactiva titulada “Os traigo amor”. Tras más de tres años sin nuevas canciones de Stanich y uno de retiro espiritual, abandona la ermita y retoma poco a poco los trajines de la vida pública. Y, mientras la nueva cosecha toma forma, manda este adelanto.

Dónde: teatro principal

Cuándo: a las 21:00 horas

DIVULGACIÓN

Ourense / Semana de teología

Tercera jornada de la actividad con la ponencia “Conversión pastoral en tiempos de increencia”, impartida por José Cobo Cano y presentada por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos. Mañana concluirá la Semana de teología con una vigilia de oración por la unidad de los cristianos en la Catedral a las 20,00 horas también presidida por el obispo.

Dónde: Liceo de Ourense

Cuándo: a las 20:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Homenaje a Los Suaves

“Pensando en ti” tocan que en la cuna de Los Suaves, la ciudad que vio nacer a la banda y que rendirá homenaje a la historia y legado de Los Suaves de la mejor manera posible, tocando y cantando sus himnos, temas tan conocidos como “Dolores se llamaba Lola”, “Peligrosa María” o “Maldita sea mi suerte”.

Dónde: ceres 1984

Cuándo: a las 21:30 horas

DANZA

O Barco / “Alén”

Espectáculo de danza contemporánea con la formación gallega Colectivo Glovo, bajo la dirección de Esther Latorre y Hugo Pereira. Se trata de una pieza que se propone como una investigación física sobre el concepto de las fronteras y la transformación de la identidad ahondando en la naturaleza de los espacios intermedios.