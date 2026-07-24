PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 24 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Verín celebra una nueva edición de la Festa da Batucada con una programación que se desarrollará durante el viernes y el sábado y que tendrá como protagonistas la música, el entretenimiento y las actividades acuáticas. El viernes comenzará con un desfile infantil de temática safari a las 11:00 horas, en el que participarán alrededor de 400 niños. Entre las 16:30 y las 19:00 horas, la playa del Támega acogerá una fiesta infantil. El sábado continuará la programación con la Escola na Auga en la piscina de A Rasca, juegos de agua en la plaza García Barbón y el tradicional Desfile de Batucadas por las principales calles del centro, antes de cerrar la jornada con una actuación musical en la Praza García Barbón.
Xinzo de Limia rinde homenaje a Xosé Velo con motivo del 65 aniversario de la toma del buque Santa María para denunciar las dictaduras de Franco y Salazar. La programación comenzará a las 20:00 horas en el Salón de Plenos con la presentación de la novela "Os fabuladores", de José Ignacio Carnero. A las 23:00 horas, la Praza Carlos Casares acogerá el estreno del documental "Expediente Xosé Velo". Además, durante la jornada podrá visitarse en la Casa da Cultura la exposición "Velo Velo", de Siro López.
El ilusionista Mago Teto presenta el espectáculo "O mundo máxico de Teto", una propuesta que combina magia y humor para invitar al público a dejar atrás la rutina y adentrarse en un universo donde las leyes de la física parecen desaparecer.
Quico Cadaval y Celso Sanmartín llevarán a escena "Dous ollos de vidro", una original lectura teatralizada inspirada en el clásico "Un ollo de vidro", de Castelao, que combina interpretación y narración para ofrecer una nueva visión de la obra.
La exposición al aire libre "Comedy Wildlife" reúne una selección de 60 fotografías de naturaleza premiadas entre 2015 y 2022 en el certamen Comedy Wildlife Photo. Tras recorrer museos y salas de todo el mundo y pasar por los centros de Afundación en Galicia, la muestra llega ahora a O Carballiño con imágenes que muestran el lado más divertido y sorprendente de la fauna salvaje.
La compañía Especialistas Hípica Celta presenta un espectáculo circense protagonizado por acróbatas expertos que combinarán malabares, equilibrio y diferentes disciplinas para ofrecer un montaje de gran intensidad visual dirigido a todos los públicos.
El festival "Rain experience" arranca con el "Water Fest" en las Trigueirizas. A las 19:00 horas actuará Os Xustos y, a las 21:00 horas, Tsunami Rock ofrecerá un concierto en la plaza Cervantes. La jornada concluirá a medianoche con una sesión de DJ en la Plaza Mayor.
El festival Re-Unión llenará el Campo da Feira de música en directo, sesiones de DJs y exhibiciones de baile. La programación también incluye una zona de caravanas, pulpeira y varios food trucks para completar una propuesta de ocio pensada para disfrutar durante toda la jornada.
La compañía Teatro Experimental do Porto presenta "José Alfonso, ao vivo nos coliseus, 1983", el espectáculo central de la jornada de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. La propuesta recupera la figura del reconocido músico portugués mediante una puesta en escena que combina interpretación y memoria histórica.
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