Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 24 de julio?

Diversión en Verín con una nueva edición de la Festa da Batucada

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Diversión en Verín con una nueva edición de la Festa da Batucada

Viernes 24 de julio

Verín / Calles de la villa

Varios horarios

Entrada libre

Verín celebra una nueva edición de la Festa da Batucada con una programación que se desarrollará durante el viernes y el sábado y que tendrá como protagonistas la música, el entretenimiento y las actividades acuáticas. El viernes comenzará con un desfile infantil de temática safari a las 11:00 horas, en el que participarán alrededor de 400 niños. Entre las 16:30 y las 19:00 horas, la playa del Támega acogerá una fiesta infantil. El sábado continuará la programación con la Escola na Auga en la piscina de A Rasca, juegos de agua en la plaza García Barbón y el tradicional Desfile de Batucadas por las principales calles del centro, antes de cerrar la jornada con una actuación musical en la Praza García Barbón.

Lembrando a Xosé Velo no aniversario do buque Santa María

Viernes 24 de julio

Xinzo de Limia / Varios lugares

A las 20:00 y 23:00 horas

Entrada libre

Xinzo de Limia rinde homenaje a Xosé Velo con motivo del 65 aniversario de la toma del buque Santa María para denunciar las dictaduras de Franco y Salazar. La programación comenzará a las 20:00 horas en el Salón de Plenos con la presentación de la novela "Os fabuladores", de José Ignacio Carnero. A las 23:00 horas, la Praza Carlos Casares acogerá el estreno del documental "Expediente Xosé Velo". Además, durante la jornada podrá visitarse en la Casa da Cultura la exposición "Velo Velo", de Siro López.

Magia y humor con el Mago Teto en Vilariño de Conso

Viernes 24 de julio

Vilariño de Conso / Playa fluvial

A las 21:00 horas

Entrada libre

El ilusionista Mago Teto presenta el espectáculo "O mundo máxico de Teto", una propuesta que combina magia y humor para invitar al público a dejar atrás la rutina y adentrarse en un universo donde las leyes de la física parecen desaparecer.

Lectura teatralizada de "Un ollo de vidro" de Castelao

Viernes 24 de julio

O Barco / Casa Grande de Viloira

A las 22:30 horas

Entrada libre

Quico Cadaval y Celso Sanmartín llevarán a escena "Dous ollos de vidro", una original lectura teatralizada inspirada en el clásico "Un ollo de vidro", de Castelao, que combina interpretación y narración para ofrecer una nueva visión de la obra.

Exposición urbana con una curiosa mirada a la naturaleza más salvaje

Hasta el 16 de agosto

O Carballiño / Praza Emilia Pardo Bazán

Todo el día

Entrada libre

Exposición urbana con una curiosa mirada a la naturaleza más salvaje

La exposición al aire libre "Comedy Wildlife" reúne una selección de 60 fotografías de naturaleza premiadas entre 2015 y 2022 en el certamen Comedy Wildlife Photo. Tras recorrer museos y salas de todo el mundo y pasar por los centros de Afundación en Galicia, la muestra llega ahora a O Carballiño con imágenes que muestran el lado más divertido y sorprendente de la fauna salvaje.

Circo Mestura y sus malabares

Viernes 24 de julio

Amoeiro / Campo do Souto

A las 21:00 horas

Entrada libre

La compañía Especialistas Hípica Celta presenta un espectáculo circense protagonizado por acróbatas expertos que combinarán malabares, equilibrio y diferentes disciplinas para ofrecer un montaje de gran intensidad visual dirigido a todos los públicos.

"Rain experience" comienza con el "Water Fest"

Viernes 24 de julio

Celanova / Varios lugares

A las 16:30 horas

Entrada libre

El festival "Rain experience" arranca con el "Water Fest" en las Trigueirizas. A las 19:00 horas actuará Os Xustos y, a las 21:00 horas, Tsunami Rock ofrecerá un concierto en la plaza Cervantes. La jornada concluirá a medianoche con una sesión de DJ en la Plaza Mayor.

Música, baile y gastronomía en Re-Unión

Viernes 24 de julio

Ourense / Campo da Feira

A las 16:00 horas

Entrada libre

El festival Re-Unión llenará el Campo da Feira de música en directo, sesiones de DJs y exhibiciones de baile. La programación también incluye una zona de caravanas, pulpeira y varios food trucks para completar una propuesta de ocio pensada para disfrutar durante toda la jornada.

"José Alfonso, ao vivo nos coliseus, 1983"

Viernes 24 de julio

Ribadavia / Auditorio del Castillo

A las 23:00 horas

Desde 5,80 euros

La compañía Teatro Experimental do Porto presenta "José Alfonso, ao vivo nos coliseus, 1983", el espectáculo central de la jornada de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. La propuesta recupera la figura del reconocido músico portugués mediante una puesta en escena que combina interpretación y memoria histórica.